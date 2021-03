Samantha De Grenet, mood of the night: Instagram vs realtà! – FOTO

Una buonanotte spaziale quella pubblicata dalla conduttrice Samantha De Grenet sul suo profilo Instagram. Sembra però che da stamattina non si sia mai alzata dal letto

La ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 è un volto molto amato dal pubblico a casa, parlantina veloce e un fisico davvero mozzafiato. Samantha De Grenet, classe 1970 ed una bellezza che non accusa il passare degli anni, è spesso ospite nei salotti televisivi dove si mostra sempre con look impeccabili, come nel suo ultimo post condiviso nella pagina Instagram questa mattina.

Alle prime ore del sole si è mostrata ai fan dall’interno della sua camera d’hotel a Milano con indosso solo la vestaglia nera di seta cortissima in vita che metteva in evidenza le sue gambe chilometriche. Un saluto veloce con ancora lo spazzolino in mano e il trucco fresco appena fatto poco prima di vestirsi e uscire. La conduttrice in intimo lascia intravedere le sue curve pazzesche e l’effetto è disarmante visti i commenti a margine della foto ricevuti soprattutto dal pubblico maschile.

Samantha De Grenet dolcissima in sottoveste, paradisiaca

“…mood of the night…Instagram vs realtà! Una dolce notte a tutti”, scrive Samantha sempre dalla sua camera dell’Hotel Indigo a Milano dove si trova da ieri. È interessante notare il prima e dopo rispetto le foto scattate questa mattina, la vediamo infatti con la stessa sottoveste nera di seta ma stavolta con i capelli arruffati e lei distesa sul letto bianco, stremata dopo la giornata provante in giro per lavoro.

Le gambe di Samantha sono sempre il focus per l’osservatore più attento, un tripudio per gli occhi ma anche un tuffo al cuore a cui nessuno sa resistere, neppure con un “dopo” come questo. Dai commenti lasciati agli scatti notiamo che la giornata della showgirl è stata trascorsa insieme a Francesca Galbiati, redattore di Quattroruote che la ringrazia per il tempo trascorso insieme.

Chissà se Samantha comunicherà ai fan che cosa ha realizzato in questo primo sabato di primavera. Nel frattempo ce la gusteremo domani a “Live – Non è la D’Urso” per la consueta puntata domenicale.