I Soliti Ignoti, novità clamorosa annunciata da Amadeus

Ieri sera Amadeus ha condiviso con il pubblico un’importane novità per il seguitissimo format dei I Soliti Ignoti.

Tempo di novità per I Soliti ignoti? Ad annunciarlo il conduttore del programma. Amadeus ha svelato il cambiamento nella puntata di ieri sera. La notizia riguarda il tema delle somme vinte da personaggi noti. I soldi erano infatti fin a ora indirizzati all’ Istituto Spallanzani di Roma attivo nella lotta contro il covid. Da ora in avanti invece le vincite saranno devolute a una realtà dedicata alla ricerca sull’autismo.

Si tratta della Fondazione Italiana per l’Autismo che cura e sostiene le persone colpite da questa condizione, pari in Italia a circa 300 mila.

LEGGI ANCHE > I Soliti Ignoti, Giorgio Lupano sbalordisce tutti con un record incredibile

I Soliti ignoti: gioca l’attore Michele La Ginestra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da michele la ginestra (@michelelaginestra_official)

LEGGI ANCHE > I Soliti Ignoti, Corinne Clery sorprende tutti con una mossa incredibile

In queste settimane le somme vinte dai personaggi famosi sono arrivate a quasi 800 mila euro. Fin a ora quest’ultime erano donate all’Istituto Spallanzani di Roma impegnato nella ricerca contro il covid.

Ma ieri sera Amadeus ha annunciato che d’ora in avanti saranno devolute alla Fondazione Italiana per l’Autismo. Il primo personaggio famoso che ha giocato per questo ente è stato l’attore Michele La Ginestra. Famoso in particolare per la carriera teatrale, Michele è un avvocato. Ma il grande amore per la recitazione l’ha da sempre spinto a intraprendere questa carriera. Sposato con Elisabetta, anche lei avvocato, la coppia ha due splendidi figli.

Classe 1964, Michele ha 66 anni. E’ diventato noto anche sul piccolo schermo per le parti recitate in Immaturi e I Cesaroni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai Casting Ufficiale (@raiofficialcasting)

Tra i volti famosi che hanno partecipato a I Soliti ignoti a catturare l’attenzione in questi giorni è stato Piero Pelù. Nonostante il cantante non sia riuscito a vincere il montepremi ha conquistato la scena con il suo humor lanciando una battuta al padrone di casa.