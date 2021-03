L’imprenditrice di successo pubblica sulle IGTV il video della diretta di oggi, per far in modo che nessuno dei suoi followers se la perda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Nella diretta, la moglie di Paolo Bonolis parla di libri, in modo super diretto e spontaneo, ai suoi 580.000 seguaci.

Sonia, conosciuta su Instagram come @soniabrugi, è stesa sul letto, con indosso una t-shirt nera, con la particolarità di avere una stampa colorata sulla parte frontale.

Il make-up è leggerissimo: anche senza molto trucco e senza alcun filtro di Instagram, la Bruganelli è da sogno!

Il post ha ottenuto quasi 18.000 visualizzazioni, più di 700 mi piace e 20 commenti, tra i quali si legge: “Ciao Sonia un un abbraccio dalla Sicilia, sei bellissima“, “E’ sempre un piacere ascoltarti!“, “Che bella che sei“, “Meravigliosa“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Sonia Bruganelli labbra rosse fuoco e occhi magnetici, che incanto-FOTO

Sonia Bruganelli oltre alle frecciatine… tira anche l’intero arco! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Sonia Bruganelli: un compleanno da ricordare. Ops, ci ricasca di nuovo – FOTO

Proprio ieri, Sonia ha pubblicato questo post che la immortala mentre brinda.

Nella descrizione, infatti, scrive: “Brindo a chi prova a farcela e gioisce per i successi degli altri … gli altri? Rimangano fermi dove sono“.

Le taglienti frasi saranno rivolte a qualcuno in particolare?

L’imprenditrice indossa un maglioncino grigio ed un orologio, dal cinturino viola: anche in casa, la Bruganelli conserva sempre un certo stile!

I capelli sono legati, il make-up verte sui colori terrosi e la manicure è color latte: Sonia le batte tutte!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Il selfie di Sonia ha provocato una valanga di like e condivisioni: più di 8.000 mi piace e 400 commenti, di cui la maggior parte sono elogi, lusinghe, apprezzamenti di ogni genere e moltissimi complimenti.