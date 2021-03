Sophie Codegoni, piovono critiche per l’ultima FOTO postata, “Non sembri tu”

La ex tronista di “Uomini e Donne” Sophie Codegoni sta facendo discutere in questi giorni per alcuni scatti postati sui social, vediamo il perché dell’accanimento dei fan

Occhi chiari e capelli biondissimi, l’aspetto da brava ragazza ma il caratterino di una grande donna che sa il fatto suo. Sophie Codegoni ha lasciato mano nella mano il programma di “Uomini e Donne” assieme al suo Matteo Ranieri solo poche settimane fa mostrandosi nei primi momenti privati come una coppia davvero molto unita e felice.

I fan della giovane però hanno notato un’assenza alquanto sospetta di Matteo nelle sue Instagram stories ormai da un po’ e si chiedono se tra i due sia successo qualcosa. Da parte dei diretti interessati non sono arrivate né conferme né smentite di alcun genere, staremo a vedere se Sophie oppure Matteo daranno una risposta ai follower che li seguono ormai da mesi e tifano a gran cuore per loro.

L’ex tronista però non sta facendo parlare di sé solo per la sparizione Matteo, ma anche per una serie di foto realizzate per uno shooting fotografico in cui è stata pesantemente criticata dai fan per il suo aspetto fisico “ritoccato”.

Sophie Codegoni, irriconoscibile sui social. Che le è successo?

La prima foto dello shooting fotografico incriminato risale a cinque giorni fa e a margine dello scatto leggiamo la didascalia “La bellezza comincia nel momento in cui decidi di essere te stesso”. Vediamo lei in primo piano circondata da fiori ed un make up che spacca l’obiettivo, occhi intensi e labbra fin troppo carnose rispetto a quelle mostrate dalla vecchia Sophie mesi fa.

La pelle sembra di porcellana e nel complesso l’immagine è carica di filtri, tanto che i commenti che piovono a raffica la criticano per questa sua nuova ossessione di mostrarsi “ritoccata”. Un ragazzo le scrive addirittura “Inizi a non essere più biodegradabile😂”.

La storia si è però ripetuta anche con l’ultima foto condivisa su Instagram dove troviamo Sophie irriconoscibile mascherata dai filtri del social, decolleté in bella vista strizzato in un corpetto nero senza spalline e sguardo pungente. Lo scatto ottiene oltre 70mila like ma le polemiche sono le medesime: Sophie, cosa ti è successo?