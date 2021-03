Suor Cristina è diventata famosa come concorrente di The Voice nel 2014e poi di Ballando con le stelle. Ma cosa fa oggi la suora cantante?

Suor Cristina Scuccia l’abbiamo conosciuta nel 2014, quando ha incantato i quattro giudici di The Voice sia per la sua voce che per la sua professione particolare. Infatti nessuno fra J-Ax, Noemi, Piero Pelù e Raffaella Carrà si sarebbe mai aspettato che girando la poltrona si sarebbe ritrovato davanti una suora che cantava un brano di Alicia Keys. Anche il pubblico la accolse a braccia aperte, dedicandole una standing ovation.

Ma non è sempre stato tutto semplice: infatti la sua partecipazione al talent suscitò numerose polemiche. Però esibizione dopo esibizione, Suor Cristina divenne una beniamina del pubblico che le fece vincere il programma. Lo stesso anno uscì il suo primo album “Sister Cristina”, pubblicato dalla casa discografica Universal Music.

Suor Cristina, cosa fa adesso l’ex concorrente di The Voice?

La carriera da cantante le ha portato moltissime soddisfazioni, fra cui la partecipazione al Concerto di Natale in Vaticano, alla presenza del Papa, e le è valsa il ruolo della protagonista nel musical “Sister Act”. Inoltre nel 2019 Suor Cristina ha vissuto una nuova avventura televisiva: è stata concorrente di “Ballando con le stelle”, arrivando ottava.

La suora siciliana da dodici anni fa parte dell’ordine delle “Orsoline della Sacra Famiglia”, e un paio di anni fa ha preso i voti perpetui. Una scelta che maturava fin da giovanissima. Molto riservata, del suo passato si sa soltanto che ebbe un’infatuazione per un ragazzo di nome Lucio, quand’era ancora adolescente. Ma dopo poco tempo Cristina decise di lasciarlo per consacrarsi e prendere i voti.

Oggi la vita di Suor Cristina è ugualmente dedicata alla musica e alla religione. In particolare la giovane suora sfrutta la sua popolarità per lanciare messaggi positivi, promuovere opere benefiche e professare la sua profonda fede anche sui social.