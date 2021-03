Tommaso Zorzi al centro delle polemiche: spiega tutto con uno spoiler

L’influencer che ha conquistato tutto il pubblico non riceve solo affetto incondizionato ma anche critiche che lo costringono a rivelare un’anteprima.

Da quando è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip non si fa che parlare di lui.

Il vincitore della quinta edizione del reality è amato dal pubblico e in questo momento risulta essere uno dei più richiesti.

L’influencer da 1,8 milioni di followers non ha tutti a suo favore però e come ogni personaggio seguitissimo che si rispetti ha anche diversi haters che non aspettano altro che compia un passo falso per criticarlo aspramente.

Dopo la polemica suscitata perfino in seguito ad un gesto nobile come quello della sua decisione di devolvere l’intero montepremi del GF Vip in beneficenza, ne arriva un’altra che lo costringe a fare uno spoiler.

Le critiche e lo spoiler

Zorzi infatti ha pubblicato nelle sue Instagram Stories una reunion in casa con Francesco Oppini e Andrea Zelletta, insieme alle relative compagne.

Nulla di male se non fosse che quasi tutta Italia è costretta a mantenere le distanze anche dai propri affetti a causa della zona rossa.

Dopo aver suscitate critiche e polemiche l’influencer è stato costretto ad intervenire spiegando i motivi: “E’ già scoppiata una mini-polemica ma per placarla subito io sto lavorando sul nuovo format dell’Isola e avrò questi ragazzi come ospiti quindi sto facendo un meeting con gli autori”. A quel punto si è reso conto di aver spoilerato un’anteprima che doveva rimanere segreta fino alla messa in onda ma non poteva fare a meno di rivelare i motivi dell’incontro visto la polemiche che si era scatenata.

E in conclusione aggiunge: “Potevo non pubblicare nulla, se l’ho fatto avevo i permessi altrimenti sarei completamente scemo!”