Tommaso Zorzi pazzo di un ballerino di Amici. Ecco cos’ha detto a Maria

Ieri sera è iniziata la fase serale di Amici, quella in cui i concorrenti mostrano in prima serata cosa hanno appreso durante i mesi nella scuola, ma soprattutto la fase in cui si giocano la permanenza nello show. Un momento molto atteso dai tantissimi fan dello storico talent condotto come sempre da Maria De Filippi.

A guardare le squadre sfidarsi c’è anche Tommaso Zorzi, opinionista ex Gieffino, che non si è lasciato sfuggire l’occasione di condividere i suoi pensieri sui momenti clou del programma. Su Twitter, a sorpresa arriva un apprezzamento a uno dei ballerini di Amici, davanti a cui Tommaso si dice rapito. E non è il solo.

Tommaso Zorzi pazzo di un ballerino di Amici. Ecco cosa ha detto

Ma Tommaso di Amici? Maria ti devo parlare. #amici — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) March 20, 2021

Zorzi ha commentato la performance di Tommaso Stanzani, ballerino della squadra Zerbi-Celentano. Un momento molto sensuale a cui l’opinionista non ha saputo resistere. Cosìì in un tweet ha scritto: “Ma Tommaso di Amici? Maria ti devo parlare”. Non é stato l’unico commento che ha rivolto al ballerino. Infatti il vincitore del Gf Vip gli ha dedicato un altro paio di commenti “piccanti”.

Una performance caliente, che ha visto Stanzani ballare sulle note del Tango Flamenco, accendendo l’immaginazione dei telespettatori. Anche le follower di Zorzi si sono scatenate e gli hanno risposto in massa. “Ti capisco Tommy, ti capisco in pieno!“, scrive una, sotto al video della coreografia di Stanzani. E ancora: “C’è chi non smette di riguardare quest’esibizione e chi mente!“.

Sul palco di #Amici20 suonano le note di “Tango Flamenco” e Tommaso ce la sta mettendo tutta per conquistare il secondo punto! Secondo voi lo merita? pic.twitter.com/bTxFv6yXXa — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 20, 2021

Oltre al suo attuale ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi si sta in realtà preparando per condurre un programma tutto suo, sempre in casa Mediaset. Secondo quanto lui stesso ha anticipato nelle scorse ore, si dovrebbe trattare di un Late show sul Gf Vip, con un format scritto appositamente per lui.