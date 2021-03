Tommaso Zorzi e Gabriel Garko: Stefania Orlando svela la verità

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko, interviene Stefania Orlando: “Solo favole”. In questi giorni si è parlato molto di questo gossip, ma l’ex concorrente del GF ha spento subito le voci

Tommaso Zorzi è sicuramente l’uomo del momento. Partecipando al Grande Fratello Vip sei mesi fa ha raggiunto un pubblico di persone davvero molto vasto, che ha imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo sia come persona che come personaggio, talento, showman e futuro conduttore televisivo. Per il momento si sta “accontentando” di accompagnare Ilary Blasi nella conduzione dell’Isola dei Famosi, vestendo i panni di opinionista accanto alla intramontabile Iva Zanicchi. Per quanto riguarda la sua vita privata, qualche giorno fa è stato paparazzato a Roma per strada in compagnia di Gabriel Garko. Amicizia, lavoro o qualcosa in più? A chiarire tutto è stata Stefania Orlando.

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko si stanno frequentando? Stefania Orlando zittisce queste voci

Intervistata da Vanity Fair, ha svelato un piccolo retroscena. “Cosa ho combinato con Tommaso Zorzi e Gabriel Garko? Ma niente, si è favoleggiato tanto di questo incontro sui social, ma è semplicemente successo che Tommaso è venuto a cena da me. Lo avevo visto anche a Milano la settimana prima. Il fatto che io conosca anche Gabriel è un altro discorso” ha rivelato ai microfoni del settimanale.

Tommaso al momento non sembra proprio intenzionato a cercare l’amore: si sta concentrando sul suo lavoro e su tutte le soddisfazioni che sta collezionando da quando è uscito dalla casa più spiata d’Italia. Tra l’altro, si vociferava che il loro incontro fosse dovuto ad una collaborazione che riguarda proprio il lavoro.