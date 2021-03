La bambina di soli 18 mesi è stata travolta sui binari questo sabato (20 marzo) nella stazione di Déols, nell’Indre.

Ad annunciare la triste notizia è la Procura di Châteauroux. Sabato (20 marzo), una neonata di appena 18 mesi ha perso la vita nella stazione di Déols, nel dipartimento francese dell’Indre. Stando a quanto riporta il comunicato del sostituto procuratore di Châteauroux (Indre) Carine Mazat, la tragedia è avvenuta “tra le 10:00 e le 10:30”: mentre la piccola si trovava sui binari. Secondo le dichiarazioni ufficiali, la vittima è “probabilmente sfuggita alla vigilanza dei suoi genitori” ed è morta investita da un treno in transito.

“La brusca frenata e le espressioni dei controllori: era successo qualcosa di grave”

Il treno Intercités n ° 3634 era proveniente da Brive-la-Gaillarde (Corrèze) e diretto a Parigi-Austerlitz e al momento dell’incidente stava trasportando 130 passeggeri, specifica La République du Centre. “Non sapevamo cosa stesse succedendo, ma è bastato poco e tutti abbiamo capito: prima la brusca frenata poi le espressioni nei volti dei controllori. Era appena successo qualcosa di grave“, ha riferito un viaggiatore al notiziario.

Il convoglio ferroviario è rimasto fermo fino alle ore 14:00 per consentire le prime osservazioni investigative mentre i servizi di emergenza sono immediatamente accorsi sul luogo dell’incidente. I tentativi di rianimazione sono stati vani: la piccola è stata dichiarata morta dal personale medico. Sul posto si è recato anche il sindaco della città Marc Fleuret, il quale ha espresso il suo immenso dispiacere per l’accaduto. Al suo arrivo, squadre di tecnici si sono mobilitate per transennare l’area dell’incidente.

Il caso è stato affidato alla stazione di polizia di Châteauroux: le indagini restano aperte per determinare cause e dinamiche precise della morte della bambina.

