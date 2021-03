Giocatrice di Basket professionista, modella e influencer, Valentina Vignali deve la sua notorietà al Grande Fratello 16. Oggi è molto amata e seguita sul web.

Valentina Vignali originaria di Rimini. Della sua famiglia, durante l’esperienza del Grande Fratello, ha raccontato che: “Con i miei, non ci vado molto d’accordo. Quando vado a casa dai miei, questi iniziano a litigare, io c’ho già l’ansia e la voglia di andarmene… Loro due si scannano, non ho mai visto mio padre e mia madre darsi un bacio e dirti “ti amo”, mai! Mio padre, la domenica, non veniva mai a casa, io, mio fratello e mia madre rimanevamo lì, col piatto, ad aspettarlo fino alle 4 del pomeriggio. Non è mai stato affettuoso”.

Valentina ha una forte passione per gli animali, soprattutto i gatti, infatti ne ha tre: Gatto, Liquirizia e Jafar.

E’ un’ottima cuoca, ama cucinare sia dolce che salato, per questa ragione ha creato anche un account Instagram dal nome “Le torte della vignalona”. Nella sua pagina si occupa di dare consigli di cucina e di mostrare le sue creazioni.

Valentina pensa ai momenti felici dell’estate scorsa

Valentina Vignali non è solo una brava sportiva, ma ha tantissime qualità, la bella mora oltre al basket è conosciuta anche per il suo fisico da modella e per essere una seguitissima influencer.

Poche ore fa ha postato un video su Instagram ed il web è impazzito. Seduta, in costume da bagno, mostra un fisico perfetto e con la mente ricorda i giorni estivi di spensieratezza, infatti scrive: “Could you please bring me back here? – Potresti riportami qui per favore?”.

I suoi 2,3 milioni di follower hanno molto gradito lo splendido regalo sul web. Valentina ha collezionato tantissimi cuoricini e commenti che certamente le hanno fatto piacere. IL pubblico maschile ha apprezzato molto il fisico della bellissima sportiva.

Attualmente Valentina vive una storia d’amore travolgente con “Lollo”, ovvero Lorenzo Orlandi.