Uomo perde la vita nel suo terreno: tragico incidente

Un contadino di 77 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essere stato travolto dal trattore con il quale stava lavorando in un terreno di Arcisate, in provincia di Varese.

Tragedia nel pomeriggio di ieri ad Arcisate, in provincia di Varese. Un contadino di 77 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto dal suo trattore mentre stava effettuando dei lavori in un terreno di sua proprietà. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato in eliambulanza l’uomo in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo a causa dei traumi e delle ferite riportate. Intervenuti per gli accertamenti del caso anche gli agenti della Polizia Locale.

Varese, trattore si ribalta in un terreno: muore contadino di 77 anni

Un uomo è morto nel primo pomeriggio di ieri, sabato 20 marzo, ad Arcisate, comune in provincia di Varese. La vittima è un imprenditore agricolo di 77 anni. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Giorno, il contadino stava effettuando dei lavori a bordo del suo trattore “merlo” in un terreno, in località Valle della Bevera. Improvvisamente il mezzo agricolo, per cause ancora in fase di verifica, si sarebbe ribaltato diverse volte durante una manovra in discesa ed avrebbe travolto l’uomo.

Presso il terreno sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. Dopo le prime cure sul posto, il 77enne è stato caricato sull’eliambulanza e trasportato in codice rosso presso l’Ospedale Sant’Anna di Como. Qui i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma purtroppo poco dopo l’arrivo al nosocomio, l’imprenditore agricolo è deceduto per le gravi ferite riportate.

Intervenuti sul luogo della tragedia anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto agli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli agenti, riferisce Il Giorno, hanno posto sotto sequestro il trattore.