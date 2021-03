Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 22 Marzo

Accadde oggi. Il 22 Marzo è l’ 81° giorno del calendario gregoriano. Mancano 284 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 22 Marzo è la Giornata mondiale dell’acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. Si festeggia San Diogene di Arras, inviato in Gallia da Papa Siricio alla fine per evangelizzare il territorio del popolo degli Atrebati. Subì il martirio durante l’invasione dei Vandali.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1457 – Johannes Gutenberg completa la stampa del primo libro: la Bibbia

1831 – Viene istituita la Legione straniera

1832 – Muore lo scrittore Johann Wolfgang Goethe

1841 – Brevettato l’amido di mais (Maizena)

1872 – L’Illinois è il primo Stato americano ad applicare il diritto di uguaglianza sul lavoro fra uomini e donne

1885 – Re Umberto I posa la prima pietra del Vittoriano (Altare della patria)

1888 – Nasce la English Football League

1895 – Prima proiezione di un film da parte dei fratelli Lumière

1921 – Nasce l’attore Nino Manfredi

1931 – Nasce l’attore William Shatner

1933 – Aperto a Dachau il primo campo di concentramento nazista

1940 – Nasce il politico Fausto Bertinotti

1943 – Nasce il cantante e chitarrista George Benson

1945 – Al Cairo nasce la Lega araba

1950 – Nasce il compositore Goran Bregovic

1963 – Viene pubblicato in Gran Bretagna il primo album dei Beatles, Please Please Me

1966 – Nasce l’avvocatessa e politica Giulia Bongiorno

1967 – Nasce il ciclista Mario Cipollini

1976 – Nasce l’attrice Reese Witherspoon

1986 – Muore il banchiere e criminale Michele Sindona

1993 – La Intel Corporation lancia il Pentium chips 80586

1994 – Debutta il quotidiano La Voce, diretto da Indro Montanelli: vendute 450.000 copie in poche ore

1995 – Valeri V. Polyakov stabilisce il record di 438 giorni di permanenza nello spazio

2001 – Muore il fumettista William Hanna

2004 – Ucciso a Gaza il fondatore e capo spirituale di Hamas, sceicco Ahmed Yassin

2016 – Attentato terroristico a Bruxelles: 35 morti e 340 feriti

2017 – Attentato terroristico a Londra: 6 morti e 50 feriti

2017 – Muore l’attore Tomàs Miliàn