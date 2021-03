La bella Seredova appare magnifica in una foto in primo piano acqua e sapone, è incantevole come sempre la showgirl

Alena Seredova di prima mattina è già splendida anche acqua e sapone. Sponsorizza dei prodotti per la pelle che donano idratazione e nutrizione per una pelle giovane. Anche se lei non ne ha bisogno perché è già bellissima così senza trattamenti di alcun tipo. Anche lei da il benvenuto alla primavera con tanti fiori e lo fa in occasione anche del suo compleanno che cadeva ieri. In tantissimi le hanno fatto gli auguri sostenendo la bella persona e donna che è.

Alena Seredova e il dolce ritratto di famiglia

La bella Seredova condivide un ritratto di famiglia bellissimo. Appare lei con in braccio Vivienne la piccola di casa avuta dalla relazione con il nuovo compagno Alessandro Nasi. Poi accanto a lei da un lato ci sono i due figli maschi avuti da Gigi Buffon, Louis e David Lee e dall’altro lato c’è il compagno. Davanti a sè ha delle rose bianche in onore del suo compleanno. Una famiglia bellissima e felice che fa trasparire tanta gioia e serenità. I commenti degli utenti sono tantissimi:“Bellissimo quadro familiare”, “Una famiglia meravigliosa tanti auguri”, “Che bella famiglia complimenti”.

Appaiono poi foto solo con mamma Alena papà Alessandro e la piccola Vivienne e sono dolcissimi insieme. Vedere la Seredova nuovamente così felice e serena è magnifico. Per lei è stato un duro colpo la separazione da Buffon, come lei infatti aveva rivelato a Verissimo, quando si sono separati lei lo amava ancora. Lui invece aveva già una relazione con Ilaria D’Amico con la quale tutt’ora sta e ha fatto anche un figlio. La Seredova ha anche spiegato che nei primi periodi di frequentazione con Alessandro Nasi lei piangeva ancora per Buffon e lui gli è stato accanto in ogni caso. Il loro grande amore è stato poi coronato dall’arrivo di una tanto desiderata figlia.

La piccola Vivienne ha portato gioia e amore nella vita della famiglia, i due fratelli maggiori sono contenti di avere una sorellina e la trattano come una principessa. Bello vedere come l’hanno accolta con gioia e serenità, finalmente hanno visto anche la mamma di nuovo felice.