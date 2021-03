Amici 20, Deddy canterà Beyoncé: la reazione del ragazzo è virale VIDEO

Amici 20, Deddy canterà Beyoncé: la reazione del ragazzo è virale. Il cantante della scuola di Maria De Filippi ha appreso una notizia che non si aspettava

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deddy (@sonodeddy)

Sabato è cominciato il serale di Amici di Maria De Filippi, con un format tutto nuovo. I ragazzi sono insieme in una casetta, sono divisi in tre squadre e devono sfidarsi tra di loro puntando sui punti deboli dei compagni con cui hanno condiviso mesi e mesi insieme nella scuola. Finita la prima puntata, adesso si preparano ad affrontare la seconda che andrà in onda sabato, e oggi sono stati riuniti in casetta dove hanno appreso le canzoni che dovranno cantare.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Amici di Maria De Filippi, la reazione di Deddy è diventata virale

Visualizza questo post su Instagram U n po st condiv iso da trashbiccis (@tra shb ic c is)

Deddy ha saputo che dovrà cantare “Listen” di Beyoncé e la sua reazione è diventata assolutamente virale. Negli ultimi tempi il ragazzo è stato accusato di non essere affatto intonato e si rende conto che le squadre avversarie stanno cercando di metterlo in difficoltà per mandarlo a casa. Il video della sua reazione ha fatto il giro del web, c’è chi ha reagito con molto divertimento e chi invece ha provato a mettersi dalla parte del ragazzo e di comprenderlo, in particolar modo i suoi fans che hanno paura di vederlo eliminato dalla scuola.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post con diviso da Deddy (@sonodeddy)

Cosa succederà? Non ci resta che aspettare sabato per vedere la puntata, che verrà registrata giovedì pomeriggio negli studi.