Amici, la trasformazione di una concorrente impossibile da dimenticare

Amici, una concorrente del famoso talent ha cambiato radicalmente il suo look, difficile riconoscerla.

Era il 2019 quando tra i concorrenti di Amici c’era Giulia Molino. La giovane, aveva riscosso tanto successo infatti riuscì a piazzarsi al secondo posto. Ricci morbidi che le accarezzavano il viso, sguardo dolce ma con la determinazione di andare sempre avanti.

Dopo l’esperienza del talent infatti, Giulia ha continuato a percorrere la strada della musica con dei pezzi stile rap. Nel tempo però i fans si sono accorti di come sia cambiato il suo aspetto estetico, modifica dopo modifica, abbandonando quei boccoli per un look più strong e affine al suo genere musicale. Tra i brani della giovane cantante, “Cchiù fort” in cui si notano delle treccine accattivanti.

Giulia Molino oggi, trasformazione incredibile della concorrente di Amici

Proprio il 20 ottobre la cantante annunciava il singolo: Entro il fine settimana uscirà il video di CCHIÙ FORT’ 💥 Siete pronti? E poi ho un’altra bomba pronta, il pezzo più bello che abbia mai scritto. STAMM’ CARICHI 🤟🏻. Giubbino oversize, felpona con cappuccio e le treccine. Un post che è stato apprezzato dai 344 mila followers che le scrivono dolci pensieri, in molti infatti ne apprezzano le caratteristiche, Sempre la più bella tra tutti 😍.

Non solo musica, giorni fa la Molino ha scritto un lungo post toccante svelando un suo pregresso disagio, una battaglia che la stessa ha vinto ma non senza fatica. Ha ricordato i suoi problemi alimentari in occasione della giornata dedicata a chi soffre di tali disturbi. Ammettendo quanto sia difficile risalire a galla, un impegno costante che richiede sacrifici.

È una prigione mentale, è un uragano che ti trascina via con sè.

Io, per fortuna, ne sono uscita prima che l’anoressia mi divorasse. Ma non nego che, nei giorni più tristi, faccia ancora a botte con quelle voci. E vinco io.

Tra i commenti dei followers spicca quello di Sandra Milo che si complimenta per aver vinto la sua battaglia.