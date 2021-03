Anna Tatangelo, outfit striminzito per un allenamento bollente – FOTO

Anna Tatangelo, la sua versione leggings e top super corto rende l’allenamento bollente. Si vede tutto.

Visto che di riaprire le palestre ancora non se ne discute, molti optano per allenarsi in casa. Un modo per mantenersi in forma anche in ottemperanza alle norme anti Covid, tra questi, la bellissima cantante Anna Tatangelo. Noto a tutti il fisico scolpito, svela ai followers il segreto della sua tonicità.

Oggi ho provato il nuovo corso Energy Fit di @webfit_official 💪🏻 scrive sul post accanto ad una foto che ne immortala la bellezza. Indossa solamente un leggings nero ed un top sul rosso molto corto, sembra più che altro il reggiseno sportivo anche se – a dire il vero – trattenere il generoso lato A della Tatangelo appare molto difficile, come si vede soprattutto tra le storie.

Anna Tatangelo, che primo piano hot: fans in delirio

Infatti, come accennato tra le storie di Instagram della cantante ci sono alcuni video circa l’allenamento, tra saltelli e video ad effetto boomerang, non si piò notare il primo piano seducente di Anna. Nel frame postato sopra infatti la Tatangelo è di una bellezza estrema e si vede chiaramente come il top trattenga a fatica la scollatura.

Ovviamente i fans in visibilio non solo per la visione celestiale di Anna ma anche per aver consigliato questo nuova applicazione che permetterà chiunque di prepararsi per la dubbiosa stagione estiva. Anna che ne pensi ?? è una buona idea, ??? 🤩 prima del concerto🎼🎤 ci puoi fare una lezione di Energy Fit 💪poi balliamo saltiamo il doppio.

Una richiesta che non è rimasta senza risposta: infatti la diretta interessata con profonda speranza risponde: aspettando che i live possano ricominciare al più presto❤️