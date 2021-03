Avanti un altro, Paolo Bonolis allibito in studio: “Non ha senso”

E’ appena terminata un’altra puntata di Avanti un altro e verso la fine il conduttore Paolo Bonolis rimane sbalordito dopo una scoperta

Ogni sera Paolo Bonolis e Luca Laurenti ci regalano sempre grandi emozioni, con le loro battute e l’allegria in ogni confronto con gli ospiti. I presentatori, sebbene siano alla guida del programma, non sempre conoscono gli argomenti che andranno a chiedere e spesso le domande sono per loro una novità. E’ successo proprio questo nell’ultima parte del programma, quando Bonolis ha presentato una questione al concorrente Davide. I padroni di casa sono rimasti senza parole dalla scoperta fatta in diretta, ecco cosa è successo.

LEGGI ANCHE>>>>L’Eredità, la campionessa Martina continua a macinare record

Avanti un altro: cosa ha scoperto Paolo Bonolis?

LEGGI ANCHE>>>L’Eredità, Flavio Insinna scatenato: “Non riesco a farne a meno”

In gioco c’è Davide, un attore che è pronto a sfidare il programma. Arriva in studio Sara Croce, una delle bonas della trasmissione. L’argomento in questione riguarda i professionisti. Così tra malizia ed eleganza della donna, il giocatore si annebbia ma va avanti per la sua strada. “In Giappone si è diffusa la moda del Liganeso, un servizio per sole donne per combattere lo stress. Consiste nel noleggiare un ragazzo di bello aspetto per fargli fare che cosa? – chiede Laurenti – massaggiare i piedi o asciugare le lacrime”. Paolo Bonolis dopo che la risposta sbagliata del giocatore chiede delucidazioni agli autori: Cioé?”. E loro prontamente rispondono: “Puoi scegliere la tipologia, il tipo intellettuale, il tipo palestrato, poi ti fa vedere un film per farti piangere”. E allora il conduttore interrompe dicendo: “Ma hanno senso le cose che diciamo?” E lo studio scoppia a ridere. “Certo” affermano gli autori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avanti un Altro (@avantiunaltro_official)

“Ma chi le pensa queste cose?” Non riesce a spiegarsi Bonolis, “Dove le trovate queste informazioni voi?” continua. “Basta dare un’occhiata in giro nel mondo…su internet” spiegano gli autori. “Forse è questo il problema” conclude il conduttore allibito.