Furgoncino si schianta contro il guardrail: morto un ragazzo, grave il collega

Un ragazzo di 25 anni è morto questa mattina in un terribile incidente sulla provinciale che collega Modugno al quartiere Carbonara di Bari.

Tragico incidente questa mattina lungo la strada provinciale che collega Modugno al quartiere Carbonara di Bari. Secondo le prime informazioni, un furgoncino aziendale sulla quale viaggiavano due giovani colleghi, di 21 e 25 anni, è finito fuori strada schiantandosi contro il guardrail. Nell’impatto il 25enne è morto sul colpo, mentre il conducente è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale dai soccorsi giunti sul posto. Intervenuti per gli accertamenti del caso anche i carabinieri.

Un ragazzo ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina, lunedì 22 marzo, sulla provinciale che collega Modugno al quartiere Carbonara di Bari. La vittima è Carlos Modugno, 25enne operaio di una ditta di pulizie. Secondo quanto ricostruito, come riporta la stampa locale e la redazione de La Repubblica, il 25enne si trovava a bordo di un furgoncino aziendale, un Citroen Berlingo condotto da un collega di 21 anni. Il conducente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantatosi contro il guardrail che lo ha trafitto. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo a Modugno, deceduto sul colpo.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 25enne. Il collega, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso il Policlinico di Bari, dove ora si trova ricoverato.

Intervenuti anche i carabinieri di Modugno che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica e le cause dell’incidente. Dai primi riscontri, riporta Repubblica, i militari dell’Arma hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Non sono chiare le cause che hanno fatto perdere il controllo del furgoncino al giovane conducente.