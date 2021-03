Cecilia e Belen, insieme fanno scintille: belle e irresistibili – FOTO

Cecilia e Belen Rodriguez, nell’ultimo scatto di Instagram, fanno scintille: insieme sono due bombe d’eros

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Sono le due sorelle più seguite d’Italia, e sono due bellezze in grado di lasciare i followers senza fiato. Belen e Cecilia Rodriguez, con la loro sensualità da argentine DOC, hanno davvero convinto tutti. La maggiore, 36 anni, sta aspettando la seconda figlia dal compagno Antonino Spinalbese, mentre la più piccola, che ha recentemente festeggiato 31 anni d’età, è legata al compagno Ignazio Moser ormai da qualche anno.

Nell’ultima foto comparsa sul profilo Instagram di Cecilia, le sorelle sono una più bella dell’altra. D’altronde, anche fisicamente, la somiglianza fra di loro è incredibile: curve da capogiro e gambe chilometriche che stenderebbero chiunque. Anche questa volta, le Rodriguez hanno seminato il panico sul web.

LEGGI ANCHE —> Cecilia Capriotti, la scollatura è devastante: il décolleté incanta – FOTO

Cecilia e Belen, due bellezze irresistibili: i bikini incantano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

LEGGI ANCHE —> Belen Rodriguez e Cecilia, due sorelle, due outfit simili: i fan sono sconvolti da tutto questo – FOTO

La più piccola delle argentine ha rallegrato il lunedì dei followers attraverso uno scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Cecilia e Belen, testimonial della collezione estiva di “MEFUI”, hanno indossato due costumi antitetici: l’una aveva un bikini nero, l’altra un trikini bianco con delle frange nella parte alta del capo, appena sotto il décolleté.

Nonostante le due sorelle sembrino l’una l’opposto dell’altra, in realtà, in termini di bellezza e sensualità è un ex aequo. I corpi formosi, scolpiti, e dal fascino tipicamente latino hanno raccolto i consensi degli utenti, che non hanno potuto far a meno di commentare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La foto ha già ottenuto oltre 40mila “mi piace”. I complimenti dei fan, per le sorelle più belle d’Italia e d’Argentina, si sprecano: “Il top del top“, “Non trovo le parole“, “Due splendide donne“.