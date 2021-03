Claudia Ruggeri e il VIDEO in camerino che fa impazzire i fan

La bella Miss Claudia Ruggeri appare in un video su instagram in accappatoio nei camerini, scopre la gamba, che schianto

Claudia Ruggeri è bellissima e sensuale in un video nel camerino di Avanti un altro, appare in accappatoio e mostra la gamba. I commenti sono tantissimi:”Sei fantastica”, “Sei stupefacente bella”, “Sei un’incanto bellezza suprema e unica”. Sicuramente la Ruggeri è uno dei personaggi più apprezzati del programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro.

Claudia Ruggeri risponde alle domande dei fan e rivela che…

La Ruggeri concede del tempo ai fan per farle qualche domanda, la prima è se parteciperebbe all’Isola dei famosi Vip, lei risponde che le era stato proposto l’anno scorso ma poi è saltato tutto per via della pandemia. Le chiedono poi se dopo la laurea lascerà la tv ma ancora non lo sa. Un’utente scrive addirittura che siccome studierà criminologia è disposto a diventare un criminale per farsi arrestare da lei. Alla domanda: “Che cosa conta di più per te nella vita?” lei risponde la salute, di questi tempi è la risposta migliore. Le dediche che le fanno sono dolcissime come:”L’ottava meraviglia del mondo: il sorriso di Claudia Ruggeri”. Oppure: “Sono follemente innamorato di te, lo sa anche mia moglie”. Alcune affermazioni sono davvero esilaranti, sui social c’è chi è proprio senza vergogna.

La Ruggeri poi esprime un pensiero su quanto detto da una ragazzina che va alle medie e fa Didattica a Distanza. Mentre per mesi si è combattuto a lungo per il diritto di mandare i figli a scuola a socializzare. Questa ragazzina sostiene che le piace la DAD perché dalla sua postazione in mezzo alla natura sulle montagne dice studiare così le da ispirazione per scrivere e la rende più felice e interessata. La Ruggeri commenta:”Sei avanti piccola, la bellezza di trovare i lati positivi nelle difficoltà”. Certo è un pensiero giusto e positivo, ma c’è da considerare che non tutti i bambini hanno la possibilità di studiare con una vista così mozzafiato e rilassante.

Per tanto non è così rilassante ed interessante per tutti. Molti ragazzini vivono in case piccole e devono far fronte a tutti quelli che convivono con loro. Per tanti bambini la scuola è un momento dove poter staccare da casa e dalla quotidianità di tutti i giorni, che per alcuni non è bellissima. Dipende quindi dai punti di vista.