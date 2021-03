Corinne Clery non si trattiene con Amadeus: l’indiscrezione lascia di stucco

L’indiscrezione dell’attrice Corinne Clery, ospite d’eccezione di Amadeus, lascia di stucco: stavolta non riesce a trattenersi.

La celebre attrice parigina, Corinne Clery, è stata invitata a partecipare alla trasmissione de “I Soliti Ignoti”, guidata dal presentatore Amadeus. L’interprete si è presentata in studio lo scorso giovedì sera 18 marzo in qualità di ospite d’onore. Seppur partecipando al gioco televisivo con l’enfasi e la concentrazione di una qualsiasi altra concorrente. Il denaro in palio è stato come da consuetudine riservato alle donazioni per i reparti Covid dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani.

Amadeus e Corinne Clery a “I Soliti Ignoti” e l’irresistibile indiscrezione

Nel corso della puntata l’attrice a causa di un’inattesa gaffe ha suscitato una più che allegra reazione nel conduttore. Dopo i saluti, giungendo nel merito del quiz sull’identità dei vari ignoti, la carismatica Corinne ha colto la possibilità di ricevere un indizio. Peccato però che nel porre la domanda al conduttore l’attrice abbia avuto un lapsus che ha scatenato l’ilarità dei telespettatori.

“Chiederei… l’indirizzo“, ha esclamato senza rendersene conto e con ragguardevole decisione la concorrente Vip. Pronunciando dunque “indirizzo” piuttosto che “indizio”. Una svista che sarebbe forse passata in sordina se soltanto lei stessa non avesse continuato a rimarcare l’errore: “cioè l’indizio… Volevo dire!“.

Esilarante sarà a questo punto la reazione di Amadeus, che non riuscirà a nascondere le sue risate scoppiando sonoramente di fronte all’imbarazzata concorrente.

Ma nonostante questa piccola défaillance la parigina prosegue e stavolta sorprendendo i presenti con il suo fare sicuro. Dopo aver perso il secondo ignoto con una quota molto più alta, intorno ai 100mila euro, riesce ugualmente a giungere al termine vittoriosa accaparrandosi con il parente sconosciuto ben 20mila euro, donati poi in beneficenza per la ricerca.