DAD, l’impresa epica di una famiglia con 9 figli durante il lockdown

ncora una volta tornano il lockdown e la DAD a scandire le giornate dei più giovani studenti: la storia epica di una famiglia con 9 figli.

La storia di come una famiglia così numerosa residente a Cambiago, nei pressi della città di Milano, abbia affrontato le chiusure messe in atto per far fronte alla pandemia in questo ultimo anno ha iniziato ad incuriosire i più vicini. Pian piano le voci si sono sparse ed è ora un valido esempio da cui trarre ispirazione. La ormai celebre famiglia Marra, composta da ben undici elementi e con i suoi 9 bambini, è stata riportata da un quotidiano locale, de “La Gazzetta della Martesana“, per poi diramarsi quasi in tutta la penisola.

Un team sicuramente volto all’abbondanza quanto impegnativo. Eppure grazie al gioco di squadra messo in atto pare che sia riuscito a far fronte in maniera apparentemente impeccabile alla situazione di emergenza. I genitori, dopo un primo momento di spaiamento e sconforto, avrebbero successivamente messo appunto un piano. Una strategia vincente che facesse coincidere tutte le attività dei singoli. Dal lavoro alla didattica a distanza, dallo svago fino alle faccende domestiche.

DAD, famiglia con 9 figli affronta il lockdown: organizzazione e sacrifici

“Abbiamo pianificato dei sacrifici e ci siamo organizzati“, queste sono state le parole pronunciate da uno dei membro della tenace famiglia, per poi essere riportato sulla gazzetta locale. Il papà Angelo e la mamma Mirella, pressoché coetanei di mezza età, pare che abbiano sempre fatto affidamento su una basilare organizzazione. Una strategia che potesse rendere la vita e le attività di tutti giorni più immediate da svolgere. Beatrice è la loro bimba più piccola, di quattro anni, mentre il primogenito Giuseppe ne ha compiuto quest’anno ventidue.

Fortunatamente non tutti necessitano ancora di una connessione stabile per seguire le lezioni in DAD, eppure cinque di loro sarebbero già abbastanza per creare non pochi disguidi.

Durante il lockdown dello scorso anno è stata la stessa mamma a raccontare di come fosse: “stato un problema soprattutto per mia figlia che doveva fare l’esame di Stato“. Ma dopo quel panico iniziale i componenti si sono attrezzati al meglio e adesso per loro procede tutto a gonfie vele.