Dayane Mello affonda il padre di Oppini: “Figura di ..”

Dayane Mello a “Live non è la D’Urso” ha parlato del suo rapporto con Francesco Oppini. Chiarisce tutto e sferza una picconata al padre

Il Grande Fratello Vip è finito ormai da un pezzo eppure se ne parla ancora. Tra fatti accaduti una volta che i concorrenti sono usciti dalla casa e ripercorrendo ricordi e memorie dell’avventura vissuta dentro la casa più spiata d’Italia.

Ci sono stati alcuni personaggi che ha segnato di più questa edizione, concorrenti che hanno giocato fino in fondo e hanno vissuto reclusi a Cinecittà tutti i 169 giorni. Una di questi è Dayane Mello, la modella brasiliana che nel corso del reality è stata segnata anche dalla morte del fratello. Ieri la bella e sensuale brasiliana, ormai in Italia da tantissimi anni, è stata ospite di Barbara D’Urso a “Live Non è la D’Urso”. Ha affrontato le cinque sfere e ha ripercorso la sua bella e lunga avventura nella casa del Grande Fratello Vip.

Tra i tanti temi e compagni di viaggio di cui si è parlato anche il suo amico Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini.

Dayane Mello, il rapporto con Francesco e la figuraccia del padre

Dayane Mello nella puntata di ieri di “Live Non è la D’Urso” ha parlato anche di Fracesco Oppini e del bel rapporto che si era creato nella casa tra loro due. Un rapporto di “simpatia” lo ha definito la modella brasiliana che ha spiegato che tra di loro c’è stata una “bella chimica”. Molto amici all’inizio e tanto divertimento, ha detto l’ex di Stefano Sala che le ha regalato la gioia di essere mamma.

Poi però qualcosa l’ha fatta ricredere: “Ho cambiato idea su di lui per alcune cose che ha detto o fatto nei confronti delle donne, e questo mi è spiaciuto molto”. Ma ci ha tenuto infine a mettere i puntini sulle i. Tra di loro non c’è stato nulla e nessuno dei due ci ha provato con l’altro.

Dayane ha specificato che Francesco è molto innamorato della sua fidanzata, certo è un gran giocherellone e forse avrà giocato anche con altre donne, presuppone, ma niente di più.

E infine proprio su questo argomento affossa il padre che parlando proprio del figlio e di Dayne aveva commentato dicendo che Francesco se la sarebbe portata subito a letto ma invece è stato fermo e determinato. “Non so se ridere – ha chiosato Dayne Mello – o essere triste al commento del padre di Francesco. La figura di merd* l’ha fatta lui non io”.