Domenica In, Mara Venier tradisce un ospite e fa una confessione scomoda in diretta

Come ogni domenica pomeriggio l’appuntamento con “Domenica In” attende i telespettatori che con trepidazione aspettano di vedere zia Mara alle prese con argomenti di attualità e ospiti illustri. Mentre si vocifera da tempo riguardo il fatto che Mara Venier verrà sostituita l’anno prossimo, ieri in diretta la conduttrice parlando invece con il Ministro Speranza ha annunciato che la trasmissione proseguirà fino ai primi di giugno.

Sarebbe per lei un grande onore inoltre poter comunicare ai telespettatori a casa che l’emergenza sanitaria è finalmente terminata, un augurio che le ha confermato lo stesso Ministro con cui ha parlato di vaccini e somministrazioni.

Mara Venier confessa a Madame di avere uno spasimante in studio

Nella seconda parte del programma Mara Venier ha dato spazio all’intrattenimento più leggero, invitando in studio alcuni ospiti davvero graditi. Madame è il primo artista musicale che fa capolino nello studio di “Domenica In” dove sono presenti anche Alberto Matano e Giovanna Botteri.

Appena entrata Madame canta subito il brano “Voce” che al Festival di Sanremo le è ha garantito l’ottavo posto in classifica, ma anche il graditissimo premio come miglior testo. Poi Mara la incalza con alcune domande: “So che sei di Venezia come me” precisa la conduttrice prima di iniziare l’intervista.

“Penso che il genere sia qualcosa di sociale. Parlo per me e per la mia generazione. Ci sentiamo molto liberi e tranquilli” spiega Madame durante la chiacchierata, rispondendo alla domanda di Mara che le chiede come si definisce in quanto artista.

Poi però la padrona di casa, osservando Matano entusiasta che la osserva, dichiara apertamente: “Lui è innamorato di te!” facendo arrossire il collega presente in studio che poco prima si era confessato con lei.