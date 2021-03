Domenica 21 marzo Guy-Brice Parfait Kolélas si è spento proprio mentre i suoi sostenitori si stavano recando alle urne.

Aveva assicurato di lottare vivamente contro la morte, ma nonostante gli sforzi Guy-Brice Parfait Kolélas non ce l’ha fatta. Il candidato alla presidenza del Congo-Brazzaville (Repubblica del Congo) e leader dell’opposizione al dispotico Denis Sassou Nguesso si è spento questa domenica sera (21 marzo); proprio durante lo svolgimento delle elezioni, mentre i suoi sostenitori si stavano recando alle urne. L’economista, 61 anni, era risultato positivo al coronavirus lo scorso venerdì, due giorni prima del giorno dedicato alle elezioni presidenziali. Il contagio lo ha obbligato a sospendere i suoi impegni di propaganda e campagna elettorale.

Il messaggio commovente ai suoi connazionali

Questo sabato l’economista aveva annunciato di aver contratto il SARS-CoV-2 sui social networks. Nel video diffuso sui social media Guy aveva definito critiche le sue condizioni di salute e, senza mostrare segni di debolezza o rassegnazione, il candidato ha lanciato un forte messaggio ai suoi connazionali, precisando di continuare a “lottare contro la morte“.

Il responsabile della sua campagna elettorale Christian Cyr Rodrigue Mayanda ha annunciato che Guy-Brice Parfait Kolélas si è spento proprio sull’aereo che lo aveva prelevato per trasferirlo d’urgenza in un ospedale francese, dove il paziente avrebbe ricevuto cure e assistenza medica adeguata a contrastare l’infezione virale. Al momento non esiste una legge che annulli l’elezione in caso di morte del candidato. Pertanto, il conteggio è ancora in corso. “Continueremo a contare le schede“, ha riferito Christian Cyr Rodrigue Mayanda.

Sul letto dell’ospedale e visibilmente indebolito dal Covid-19, il candidato leader dell’opposizione aveva spronato i suoi sostenitori a non arrendersi: “Ti chiedo di alzarti. Vai a votare per il cambiamento. Non lasciarmi lottare per niente.“

Fonte BBC