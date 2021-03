Elisabetta Canalis è ancora a Milano e delizia i suoi fan con un buongiorno primaverile all’insegna di un décolleté sensuale e sensazionale

Il soggiorno in Italia per Elisabetta Canalis sembra che non sia ancora terminato, dopo essere stata ospite a Verissimo ed essersi confrontata e raccontata a Silvia Toffanin, l’ex velina si dedica alla parte social pubblicando una foto unica per un buongiorno made in Italy e primaverile. Quasi tre milioni seguono la showgirl su Instagram dove regala sempre grandi emozioni per gli occhi, con la sua bellezza e semplicità conquista proprio tutti: dai suoi compaesani all’America intera. Ormai Elisabetta è una donna internazionale.

Elisabetta Canalis: décolleté in pizzo, vi piace? FOTO

Elisabetta Canalis ha pubblicato più di quattromila foto sul suo profilo Instagram e i fan impazziscono per lei come la prima volta, infatti non sembra passato un anno da quando l’abbiamo conosciuta su quel palco nello studio di Striscia la notizia insieme alla sua ex collega Maddalena Corvaglia. La showgirl è rimasta la stessa, una bellezza unica e quel sorriso che ha conquistato tutti. Oggi, la Canalis regala ai follower una foto tutta primaverile, il suo buongiorno italiano è afrodisiaco. Sul balcone, indossa un intimo beige di pizzo che lascia spazio all’immaginazione. Una dea e i fan non sanno più cosa guardare.

Il suo décolleté è prorompente e anche gli addominali fanno la sua parte, Elisabetta Canalis sa come mantenersi in forma. Allenamento e sana alimentazione la aiutano ad essere ancora più bella. Per molti fan questa donna è la perfezione in persona che da anni silenziosamente lusinga il web con i suoi post che mai alludono alla volgarità o provocazione di cui ormai va avanti il mondo.