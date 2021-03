L’Eredità, la campionessa Martina continua a macinare record

Oggi è andata in onda il consueto appuntamento con la seguitissima trasmissione di Flavio Insinna, “L’Eredità”, in onda tutti i giorni su Rai Uno dalle 18:45 alle 20

In onda oggi 22 marzo 2021 un nuovo appuntamento de “L’Eredità” con il simpatico conduttore Flavio Insinna e le bellissime “professoresse” Sara Arfaoui e Ginevra Francesca Pisani. Nella puntata di ieri domenica 21 marzo la campionessa Martina ha vinto ancora una volta, portando a casa la cifra di 16.250 euro in gettoni d’oro durante il gioco finale de “La Ghigliottina”. In totale, fino a ieri, le volte in cui la campionessa è arrivata all’ultima tranche del gioco finale sono state dieci.

Il Triello è stato tutta una sfida “in rosa” dato che Martina ha dovuto giocarsela contro le altre due concorrenti Ramona e Simona. La parola da indovinare era abbastanza complicata e i cinque indizi erano soggetto, perdere, prossima, pilota ed eredità. L’ispirazione della campionessa è stata profetica e la parola vincente è stata “puntata”. Partendo da 130 mila euro ha dimezzato fino ad arrivare a un bel gruzzoletto di 16.250 euro che si vanno a sommare a quanto ha vinto finora.

Durante la puntata di oggi 22 marzo 2021 già dal primo gioco i concorrenti si sono immediatamente mostrati all’altezza della campionessa Martina. La sfida degli abbinamenti, in particolare ha creato momenti di grande ilarità per le risposte “buttate là” dai partecipanti per fermare il tempo.

L'Eredità, tutte le emozioni dell'ultima puntata

La campionessa dopo il gioco degli abbinamenti ha deciso di lanciare in sfida Sara e Simona che a si sono affrontate a colpi di risposte esatte. Alla fine però è stata proprio quest’ultima a dover abbandonare la competizione cadendo a causa del tempo pur dando l’ultima risposta esatta “lotto“. La tavola su cui si esegue la ginnastica artistica costa la sfida a due a Rolando che chiama in causa Valerio senza però riuscire a continuare la sua partecipazione a “L’Eredità“.

Dopo una sfida infuocata al “Triello” approdano la campionessa Martina, Valerio e Ramona. I tre concorrenti si sono dati davvero filo da torcere cercando ognuno di dare fondo alla propria fortuna e conoscenza pur di accedere al gioco successivo e portarsi a casa il monte premi. Per le prime domande, non proprio facilissime, la sorte sembra girare proprio verso la campionessa a cui per ben due volte non resta altro da fare che dare l’ultima risposta disponibile. La domanda di musica dal valore di ben 30 mila euro sul tapping, tecnica della chitarra, permette a Martina di veder schizzare in avanti il suo gruzzoletto che continua ad aumentare aiutata anche dalla fortuna per la risposta sulla “Storia dell’Italia a fumetti” di Enzo Biagi.

In questo caso infatti pur non conoscendo quella corretta il suo istinto le ha fatto conquistare altri 10 mila euro. Per Valerio l’opportunità di portarsi in avanti arriva con “l’imprevisto” attraverso cui potrebbe conquistare ben 40 mila euro, purtroppo non riuscendo ad indovinare in quale sport esiste la “minialtura” non riesce a lanciare la sua fuga. Il brevetto della gomma da masticare di Mr Sample permette proprio a Valerio di conquistare l’eredità di Martina portandosi a 180 mila euro. Le risposte errate su una domanda legata ad un corso sull’accoglienza degli alieni date sia da Valerio che da Ramona permettono a Martina di riconfermarsi campionessa della puntata e di sedersi alla ghigliottina con 230 mila euro.

Martina per l’undicesima volta si cimenta nella “Ghigliottina” tentando questa volta di portarsi avanti un gruzzoletto davvero di tutto rispetto. Dimezzando soltanto una volta la sfida potrebbe farle portare a casa la bellezza di 115 mila euro. Le parole per le quali occorre trovarne un’altra capace di accomunarle tutte sono: silenzio, ombra, notte, restare, gioco. Martina sul suo cartoncino ha scritto, senza non poca esitazione ed emozione visto la grande somma in palio, la parola “zona“.

Sulla sua scelta la campionessa sembra sicurissima, tanto da proporre in pochi secondi i suoi possibili abbinamenti che in effetti combaciano. L’unico dubbio è che la risposta esatta potrebbe addirittura essere “zone“, una semplice variazione che le costerebbe, come già è successo in passato, la vittoria. Dopo qualche logico momento di suspance creato ad arte da Flavio Insinna esplode la gioia in studio per Martina che aggiunge alle sue precedenti vincite un monte premi di tutto rispetto.

Nel suo conto in banca, per il momento, la campionessa può vantare di avere dopo questa vittoria addirittura 158.125 euro. Una vera gioia meritata che Martina ha conquistato con simpatia e tanta fortuna.