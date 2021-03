L’Eredità, Flavio Insinna scatenato: “Non riesco a farne a meno”

Tornano Flavio Insinna e le belle Sara Arfaoui e Ginevra Francesca Pisani, le “professoresse” del programma cult della serata di Rai Uno, “L’Eredità”

Oggi 22 marzo 2021 torna il consueto appuntamento con il programma cult del prima Tg 1, “L’Eredità”. Nella puntata di ieri del weekend Martina Crocchia si è confermata campionessa arrivando alla “Ghigliottina” e vincendola, accaparrandosi ben 16.250 euro in gettoni d’oro che sono andati a sommarsi alle altre vincite della campionessa che finora ha accumulato ben 43.125 euro. Ma chi è la campionessa in carica che si sta prendendo belle soddisfazioni durante il quiz show più amato della Rai? Martina Crocchia è una pole dancer, insegna questa disciplina in una scuola di danza. Sul suo profilo Instagram si possono trovare scene di vita privata della campionessa ma anche tante foto e video del programma de “L’Eredità”, che le sta portando una certa visibilità, quasi al pari del vecchio campione, Massimo Cannoletta. Quest’ultimo ormai è diventato un personaggio noto, spesso invitato negli studi televisivi della Rai e ospite quasi fisso di “Oggi è un altro giorno”, dove ha uno spazio tutto suo, chiamato in suo onore “Massimo 5 minuti”. In questo frangente parla di argomenti di cultura e curiosità. Ricordiamo che Massimo Cannoletta ha vinto a “L’Eredità” bel 280 mila euro, detenendo il record assoluto con 51 puntate. Riuscirà Martina Crocchia a fare meglio dell’ex campione? Lo scopriremo solo guardando il quiz show. Intanto nella puntata di oggi 22 marzo 2021 la campionessa ha raccontato tutto l’affetto conquistato dal pubblico mostrando un dolcissimo disegno che alcuni bimbi, suoi vicini di casa, le hanno lasciato sulla porta. Lo scopo di questo commovente gesto era quello di darle un forte in bocca al lupo.

L’Eredità e il balletto scatenato di Flavio Insinna

Proprio la campionessa Martina ha dato il la al conduttore Flavio Insinna per concedersi un momento di puro divertimento. Nella sfida in cui occorre indovinare la data esatta di un avvenimento alla detentrice del titolo è stato chiesto in che anno Edoardo Vianello ha lanciato uno dei sui cavalli di battaglia. Era il 1962 quando il cantautore ha fatto ballare mezza Italia al ritmo di “Guarda come dondolo” un brano coinvolgente che a distanza di quasi 60 anni resta un’irresistibile pietra miliare della musica. Flavio Insinna per “festeggiare” la risposta esatta di Martina non ha potuto fare a meno di concedersi qualche secondo canticchiando la famosa canzone. Un testo che, come lo stesso conduttore ha ricordato, ancora oggi a distanza di anni non si può fare a meno di ballare.

Flavio Insinna, simpatico e spontaneo com’è sempre il suo stile di conduzione, non è riuscito davvero a fare a meno di “dondolarsi” sul ritmo della canzone immortale di Vianello. Un siparietto durato pochi secondi ma che è riuscito a creare un attimo di gioia non solo per il pubblico ma anche per i concorrenti che hanno avuto così l’occasione di far calare un po’ la tensione della sfida.