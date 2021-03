Continua l’agonia di Fabrizio Corona, il fotografo ricoverato dopo aver dato inizio allo sciopero della fame e sete. Ci sono novità

La storia di Fabrizio Corona continua e questa volta l’uomo ha veramente toccato il fondo. Il fotografo ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda, ha portato a termine un altro gesto di autolesionismo. A Non è l’Arena spunta una missiva scritta dalla vittima che lascia tutti senza parole. Quello che c’è scritto è sconvolgente, oltre allo sciopero della fame e della sete spunta un’altra cosa. L’uomo ha bisogno di aiuto e subito.

LEGGI ANCHE>>>>Fabrizio Corona, Celentano gli scrive ancora: “Se muori adesso..”

Fabrizio Corona: quali sono le novità del fotografo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)



LEGGI ANCHE>>>>Fabrizio Corona, cresce la preoccupazione: “E’ molto dimagrito”

“Voglio che Massimo sappia cosa mi è successo ieri, una storia bruttissima. Ho chiesto di poter andare in bagno a fumare, mi hanno dato un accendino. Sono controllato a vista da tre uomini della polizia penitenziaria. – Legge Giletti – Mi siedo sul water e mi metto a fumare a torso nudo, i pantaloni tirati su. Vedo sul mio braccio destro la ferita del giorno prima, due punti di sutura che mi sono fatto pugnalandomi con una penna”. Così inizia la sua lettera che continua con una notizia sconvolgente: “Mi avvicino con la bocca alla ferita, a poco a poco spingendo sempre di più riesco ad afferrare i punti del giorno prima con la bocca e con i denti. Li tiro, si rompono – e poi ancora – È notte e come un cannibale mordo tutto: pelle, fili di punti, carne, tatuaggi, pezzettini di vetro. Sono incontenibile, non ho più freni”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

La sfida per Fabrizio Corona continua e il fotografo non ha intenzione di fermarsi. Ma se continua così non ci sarà un lieto fine.