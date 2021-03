Federica Panicucci è pronta a regalare un’altra puntata di Mattino Cinque all’insegna dell’attualità e gossip, lei è un buongiorno unico

Il lunedì di Federica Panicucci inizia con il piede giusto, la conduttrice, prima di entrare in studio per una nuova puntata di Mattino Cinque, regala ai suoi fan una foto unica. E’ ormai un’abitudine quella di mostrare il suo outfit prima della diretta o di dare il buongiorno a chi la segue. Un modo semplice e carino per tenersi in contatto con il pubblico anche fuori dal programma. E allora non ci resta che scoprire il suo look da inizio settimana.

Federica Panicucci: il suo buongiorno in blu – FOTO

Su Instagram è arrivata a un milione di follower, non male per una conduttrice che ogni giorno si mostra al pubblico per quello che sa fare. Il suo talento l’ha resa una donna unica e intraprendente e le ha fatto conquistare una gran fetta di italiani che la seguono nella sua trasmissione e anche sui social. Se in televisione Federica Panicucci deve mantenere un certo aspetto, sul web si lascia andare a qualche posa più osé, rimanendo sempre elegante e mai volgare. L’outfit del lunedì è stravolgente, la conduttrice indossa un vestito blu con una rifinitura nera. Le spalle sono scoperte e il contrasto tra i capelli biondi e il colore scuro dell’abito mette in risalto ancora di più il volto della donna.

Il suo sorriso è magico e di certo non passa inosservato, la Panicucci è una donna di classe brava nel suo lavoro e fine nella vita. Il suo buongiorno rende più speciale la giornata di ogni telespettatore.