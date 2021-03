Filippa Lagerback continua a stupire il pubblico con la sua eleganza e classe, le sue foto diventano virali e fanno il giro del web

Filippa Lagerback è ormai un punto fermo di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio su Rai 3 ogni domenica sera. La svedese già in precedenza si era fatta notare in quella trasmissione qualche anno fa, quando aveva baciato in diretta il presentatore, dopo che Ilary Blasi aveva fatto la stessa cosa con suo marito Daniele Bossari, dopo la vittoria del Grande Fratello Vip. La co-conduttrice del programma prima della diretta si lascia andare a scatti sexy e sensuali su Instagram e i fan impazziscono per la sua bellezza.

Filippa Lagerback: sexy dietro le quinte – FOTO

Donna di classe, elegante e fine. La conduttrice Filippa Lagerback è unica e determinata, in televisione ha stoffa da vendere anche se il pubblico italiano ha notato che a Che tempo che fa non si fa valere per quello che è. Infatti molti hanno affermato che la presentatrice è sempre un passo indietro a Fazio e che le sue parole fanno solo da cornice al programma. Un peccato vista la sua bravura, ma in ogni caso la svedese sa come farsi notare: è di una bellezza unica e sui social dà il meglio di sé. L’ultimo post pubblicato poco dopo la trasmissione ha lasciato senza fiato i suoi fan che la supportano ogni domenica e in ogni situazione.

La tuta marrone che ha indossato in diretta le sta d’incanto specialmente se accompagnata dai tacchi a spillo e quello sguardo afrodisiaco. Ancora una volta l’eleganza e la finezza si notano e rendono Filippa una donna unica.