Un’acconciatura raccolta da sempre in voga nelle stagioni più calde: Gabrielle Caunesil ci mostra tutto il romanticismo racchiuso nella treccia… sarà la nostra prima scelta per tutta la Primavera 2021.

La Primavera è ufficialmente iniziata.

In ognuna di noi questa stagione “di mezzo” risveglia uno spirito romantico impossibile da non assecondare. Le tendenze moda Primavera Estate 2021, infatti, diventano espressione di questa sognante vivacità che ci lasciano addosso le giornate di sole.

Gabrielle Caunesil, la top model e moglie di Riccardo Pozzoli, l’ex fidanzato e socio di Chiara Ferragni, dedica allo spirito primaverile uno degli ultimi post Instagram: “In the mood for S P R I N G 💘🌈”.

La parigina nata nel 1992 da sempre ha preferito vivere una vita lontana dai riflettori, ma con questa ode alla Primavera confessa che l’inverno non è stato semplice. Si dimostra sicura e certa che ora andiamo incontro a giorni più luminosi.

Non a caso, l’acconciatura di questo post è un vero e proprio omaggio alla nuova stagione…

Gabrielle Caunesil e l’acconciatura romantica che omaggia la Primavera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabrielle Caunesil Pozzoli (@gabriellecaunesil)

Un hairstyling che parla di Primavera: all’insegna del romanticismo, questa treccia decorata da margherite diventa protagonista indiscussa della foto della modella francese.

Facilissima e veloce da realizzare, donerà luminosità e un tocco sbarazzino a tutti i selfie primaverili.

Provate a vedere se non acchiapperà tanti cuori sui vostri profili Instagram…

Anche l’hairstylist Cristiano Filippini, fondatore di Hairlab, si mostra pienamente d’accordo con questo look. “Le margherite sono il dettaglio che fa la differenza e donano quel tocco romantico ad un’acconciatura che da sempre è stata tra le più belle e semplici“.

L’esperto ammette infine che su un viso come quello di Gabrielle Caunesil, la riga centrale e il capello liscio così raccolto è una scelta che funziona benissimo.

Insomma, la treccia è un evergreen a cui non si riesce a rinunciare: sempre molto attuale, dona positività e dolce raffinatezza all’intera immagine.

E’ un look fai da te che garantisce un risultato eccezionale!