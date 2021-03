Una giovane madre trovata morta a soli 33 anni. Ha lasciato tre figli, a trovarla senza vita il marito. Le indagini sono ancora aperte

Una giovane madre, di 33 anni, è stata trovata morta in casa dal marito al suo ritorno mentre i suoi figli dormivano al piano di sopra.

Lei si chiamava Bethany Clark, ex infermiere del Diana Princess of Wales Hospital in Grimsby, ed era mamma di tre splendidi figli. Un giovane di 16 anni e due femmine di 11 e 5 anni. Prima di essere trovata morta aveva trascorso una serata come tutte le altre, a casa con i suoi figli a guardare una serie tv.

Una serata “normale e divertente” come riporta il “The Sun” che ha raccontato la vicenda che vede ancora aperta l’indagine per la morte della 33enne. È giallo infatti per capire come tutto questo sia avvenuto, se si tratta di un suicidio o di una morte avvenuta in seguito ad altre complicazioni.

Il marito della donna l’ha trovata morta in casa ed inizialmente si è pensato che l’ex infermiera si fosse tolta la vita. La vittima soffriva, infatti, di disturbi alimentari ed era seguita da una specialista anche se ufficialmente non le era stata diagnosticata nessuna forma di malattia.

Giovane madre trovata morta, indagini ancora aperte

I disturbi alimentari per la donna non erano i soli problemi. Dalle ricerche fatte è emerso che la 33 enne soffriva anche di anomalie cardiache. A questo si aggiungevano anche le palpitazioni di cui la donna soffriva e un problema neurologico che le era stato riscontrato.

Ecco perché si cerca ancora di capire le reali cause della morte. Gli interrogatori non sono pochi e la vicenda si fa sempre più aggrovigliata. Potrebbe essere stato un suicidio ma non intenzionale, ipotizza chi conduce le indagini.

Il marito, che per il momento non è indagato, ha spiegato che sua moglie non aveva mostrato atteggiamenti strani e che comunque stava mangiando in modo sano.

La vicenda risale al febbraio scorso ma sulle indagini non c’è ancora stata una svolta. Per l’ex infermiera arrivano lettere e messaggi di ricordo dai suoi colleghi e dai medici dell’ospedale in cui lavorava.