Giulia De Lellis, in intimo scuro fa esplodere il web: bellissima FOTO

Giulia De Lellis, in intimo scuro fa esplodere il web: bellissima. L’influencer ha pubblicato una foto che ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha conquistato tutti quando nel 2016 ha sceso le scale di Uomini e Donne per corteggiare il tronista veronese Andrea Damante. Non sapeva che da lì la sua vita sarebbe cambiata per sempre e che si sarebbe intrecciata davvero a quella di Andrea, per un legame che si porteranno dietro tutta la vita nonostante non stiano più insieme dalla fine dell’estate. I due hanno adottato un cagnolino di nome Tommy, poco prima di lasciarsi, a cui stanno facendo da genitori.

Giulia De Lellis, l’ultimo scatto pubblicato sul profilo di Instagram conquista tutti

Giulia intanto ha continuato la sua vita, ha conosciuto tante persone e si è presa tante soddisfazione sul lavoro. A breve esordirà anche come conduttrice, un traguardo a cui non pensava neanche di potersi permettere di sognare. La sua vita sentimentale va a gonfie vele, ha conosciuto Carlo Beretta con cui sta da diversi mesi, la loro è una storia molto seria e sembrano davvero felici. Potrebbe essere lui l’uomo che ha sognato per tutti questi anni in cui le cose con Damante sono precipitate.

Intanto su Instagram ha più di cinque milioni di followers che la seguono ogni giorno e che la riempiono di affetto e di complimenti. La sua vita, negli ultimi cinque anni, è completamente cambiata.