I Soliti Ignori, Emanuela Aureli commette un errore fatale

Emanuela Aureli è la concorrente della puntata del 22 marzo 2021 de I Soliti Ignoti. La bravissima attrice comica giocherà per la fondazione italiana per l’Autismo.

La bravissima e divertentissima Emanuela Aureli dovrà provare a indovinare le identità degli ignoti e quella del parente misterioso per fare in modo che una bella somma di denaro possa essere devoluta alla fondazione italiana per l’Autismo.

La divertente partita di Emanuela Aureli

Inizia con il piede giusto la divertentissima attrice e imitatrici indovinando subito l’identità dell’ignoto numero uno che, in verità, era molto semplice da indovinare dato che la signora era vestita da dama del trecento.

Con l’ignoto numero due la partita si fa dura e l’imitatrice romana usa il domandone per arrivare a indovinare la sua identità che vale 32.000 euro. Emanuela Aureli però, dopo un primo momento di tensione, riesce a indovinare e raggiunge 38.000 euro.

Paola è l’ignoto numero tre e anche in questo caso Emanuela Aureli è molto confusa e in preda ai dubbi ma si lancia senza richiedere indizi. Il passaporto dell’ignoto numero tre vale 100.000 euro con imprevisto dunque se dovesse sbagliare la Aureli perderebbe tutto.

E proprio così è stato perché l’identità dell’ignoto numero tre non è quella che gli aveva attribuito. Dunque, riparte da zero con l’ignoto numero quattro, un ragazzo di 24 anni il cui abbigliamento non lascia spazio ai dubbi.

Emanuela Aureli indovina e guadagna 4000 euro. Con l’ignoto numero cinque però la Aureli chiede i tre indizi per poter arrivare a indovinare la sua identità e ci riesce arrivando a più di 40.000 euro.

Con l’ignoto numero sei, un artigiano che crea minisculture indossabili, Emanuela Aureli arriva alla cifra di 73.000 euro.

Con gli ultimi due ignoti la Aureli gioca la partita decisiva perché ha a disposizione due indizi. Infatti, indovina subito e arriva alla cifra di 112.000 euro.

Con il parente misterioso, un signore un po’ anziano ben vestito, dovrà indovinare chi è il parente misterioso. Emanuela Aureli gioca per 112.000 euro e dopo molti dubbi e con l’uso degli aiuti il suo montepremi arriva a 44.800 euro.

La bravissima Emanuela Aureli però proprio alla fine fallisce e sbaglia clamorosamente.