Il motivo per cui le donne urlano mentre fanno l’amore? Ora ve lo diciamo

Non è solo uno il motivo per cui le donne urlano durante i rapporti, varia anche tanto da donna a donna e le urla significano diverse cose

Le donne di solito quando fanno l’amore tendono ad urlare molto di più rispetto agli uomini. Secondo questi ultimi le urla significano che la loro performance sessuale sia stellare ma non è sempre così. Ci sono quindi diversi motivi per cui le donne urlano mentre fanno l’amore e ora vi diremo quali sono.

LEGGI ANCHE>>>Maneskin, come era Damiano tanti anni fa. Totalmente diverso!! – FOTO

Sono 8 i motivi per cui le donne urlano mentre fanno l’amore

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Gabrielle Caunesil: ecco l’acconciatura più facile e più romantica per la Primavera 2021

Ecco i motivi per cui le donne urlano durante l’atto sessuale: Per primo, le urla sono una risposta al piacere e quindi non intenzionale o dovuta al fatto che il partner sia particolarmente bravo. Secondo, possono essere gemiti di dolore perché non sempre infatti è piacevole per le donne in alcuni casi. Terzo, urlare durante l’atto sessuale aiuta la donna a dimenticarsi degli stress che hanno caratterizzato la sua giornata e quindi è un’indicazione che si stanno godendo il momento senza pensieri negativi. Quarto, questo accade il più delle volte, le donne urlano per aumentare l’autostima degli uomini. Urlare mette a proprio agio il partner e gli conferisce autostima per una performance migliore.

Quinto, gemere in modi diversi orienta il partner durante l’atto, infatti se la donna smette di urlare probabilmente non è soddisfatta in quel momento e questo fa orientare l’uomo nel cambiare il ritmo o la pratica. Sesto, le donne scelgono di urlare anche quando trovano il rapporto noioso e vogliono che finisca in fretta. Spesso funziona perché fa eccitare molto l’uomo. Molte donne hanno ammesso infatti di simulare i gemiti. Settimo, allo stesso modo i gemiti posso essere usati al contrario, e quindi per rallentare le cose quando sono troppo veloci. Molte donna hanno infatti ammesso di cambiare il ritmo del corpo e il tono dei gemiti proprio per rallentare l’atto.

Ottavo, le urla vengono utilizzate dalle donne per eccitare ancora di più il partner. A volte capita che la donna voglia fare l’amore ma l’uomo no, allora per aiutare il partner a concentrarsi, la donna inizia a gemere. Si sa che gli uomini sono molto sensibili ai rumori delle donne, specialmente durante l’atto sessuale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Questi punti aiutano a capire l’orientamento della donna durante il rapporto, gli uomini dovrebbero fare attenzione e riconoscere la differenza. In questo modo il rapporto sarà migliore per entrambi.