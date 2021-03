Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 marzo: la tensione tra Adelaide e Fiorenza è arrivata ormai ad un punto di rottura.

Fiorenza ha scoperto di recente il segreto del cugino Dante: c’è un motivo se l’uomo è tornato dall’America e questo motivo ha un nome ed un cognome… Marta Guarnieri. Quale rapporto lega i due? Cosa è successo mentre Marta era lontana da Milano e da Vittorio? Molti segreti costringono i personaggi al silenzio in questo particolare periodo. La madre di Stefania, per esempio, vorrebbe poter star vicino alla figlia ma non sa come farlo senza che la ragazza scopra la sua vera identità. Giuseppe Amato si è messo invece in dei loschi giri e non sembra intenzionato ad uscirne.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 marzo: Cosimo è disperato

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Stefania riceverà una bella sorpresa. È quasi il suo compleanno e le nuove coinquiline (Anna, Irene e Maria) desiderano rendere il suo giorno speciale. A loro si aggiungerà anche Gabriella.

Cosimo, invece, non se la passerà altrettanto bene. L’affare con Umberto Guarnieri è sfumato e non sembra esserci modo di tornare indietro. Nemmeno l’intercessione di Vittorio e Federico è utile a questo punto.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che Fiorenza sarà sul punto di rendere pubblico il segreto del cugino Dante. Dopo un aspro litigio con Adelaide, la tensione salirà a tal punto che per la donna sarà difficile trattenersi ed evitare di rivelare alla Contessa tutto ciò che sa su sua nipote Marta.