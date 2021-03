Ilary Blasi, pronta per l’Isola dei Famosi: bellezza disarmante – FOTO

Ilary Blasi, arrivo agli studi per l’Isola: bellezza disarmante. La conduttrice si prepara alla terza puntata di questa nuova avventura insieme agli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate della nostra televisione. Negli ultimi due anni è stata assente dal piccolo schermo, infatti ha lasciato il suo posto della conduzione al Grande Fratello Vip, ad Alfonso Signorini che l’ha sostituita nelle ultime due edizioni. Adesso Ilary ha completamente voltato pagina e si sta dedicando a qualcosa che lei non aveva mai fatto: l’Isola dei Famosi. Una nuova esperienza dove Ilary ha deciso di dare tutta se stessa dopo tanto tempo che è stata lontana dalla televisione.

Ilary Blasi, l’ultimo scatto pubblicato sul profilo di Instagram conquista tutti

Ilary ha cominciato questo bellissimo viaggio proprio una settimana fa, e oggi si prepara alla terza puntata del programma che va in onda due volte a settimana. Accanto a lei ci sono Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi a ricoprire i ruoli di opinionisti. Per il momento in studio assente Elettra che ha contratto il covid, e che è intervenuta di tanto in tanto in videochiamata durante le prime due puntate che abbiamo visto lunedì e giovedì scorso.

Ilary è stata promossa a pieni voti dal web, che stanno amando particolarmente la sua ironia e la sua spontaneità.