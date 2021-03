Due incidenti e due tragedie: una in galleria, l’altra in tangenziale

Due incidenti molto gravi hanno tolto la vita a due persone. Uno in galleria, uno in tangenziale e le vittime sono un 59enne e un 50enne.

Il primo incidente c’è stato lunedì pomeriggio sulla Provinciale 510 dove un 50enne di Angolo Terme ha perso la vita nella galleria ‘Pianzole’ tra Sulzano ed Iseo.

L’uomo viaggiava in direzione Valcamonica quando ha perso il controllo dell’auto e ha invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva un tir carico di mangime.

Non è stato possibile per il camionista evitare la macchina che è stata ridotta a un cumulo di lamiere e l’automobilista è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti oltre ai soccorsi e alla polizia anche i Vigili del fuoco.

Incidente a Bologna: muore 59enne

Un altro incidente mortale con uno sviluppo simile a quello successo in galleria è avvenuto poche ore fa a Bologna, direzione Casalecchio, tra l’uscita 5 e l’uscita 6 della tangenziale.

Anche in questo caso l’automobilista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un camion.

Si tratta di un 59enne di San Cesario sul Panaro, in provincia di Modena.

Non sono serviti a niente i soccorsi dell’ambulanza che è sopraggiunta immediatamente.

Anche la Polizia stradale è intervenuta per capire meglio le dinamiche. il tratto della tangenziale è stato chiuso per permette i soccorsi di intervenire ed eseguire i rilievi.