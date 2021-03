La figlia di Paul Gascoigne, concorrente de L’Isola dei famosi, ha parlato in collegamento da Barbara D’Urso, ecco le sue parole sul padre e questa nuova avventura

È uno dei grandi nomi di questa nuova edizione de L’Isola dei famosi. Un ex campione che si sta prendendo molto della scena del reality di Canale 5. Per molti è eccentrico e anche un po’ fuori le righe e con i suoi racconti accende i riflettori su di sé. Parliamo di Paul Gascoigne, uno dei più grandi giocatori d’Oltremanica che dopo un oblio ha visto riaccendere le luci della popolarità nel nostro Paese grazie alla sua partecipazione al reality show in Honduras.

Tanti i ricordi e gli aneddoti che l’ex centrocampista di Tottenham e Lazio ha raccontato ai suoi compagni d’avventura. E proprio della nuova avventura del campione ha parlato ieri sera a Live – Non è la d’Urso Bianca Gascoigne, la figlia del calciatore che insieme a Barbara D’Urso ha commentato la partecipazione del padre a L’Isola dei famosi.

In collegamento con la bellissima e bionda Bianca, la conduttrice ha descritto Gascoigne come la dimostrazione del fatto che nonostante si raggiunge il baratro si può sempre tornare su ed “essere numeri uno come uomini”.

Isola dei Famosi, Bianca Gascoigne: “L’isola cambierà..”

Bianca Gascoigne in collegamento dall’Inghilterra con Barbara D’Urso ha spiegato che lei e suo padre amano “ridere e giocare”. Fanno tanti scherzi e quando si vedono non fanno altro che ridere insieme.

“Senza altro siamo più amici ora che in passato” ha ammesso spiegando che quando ha saputo della sua partecipazione all’Isola gli ha mandato un messaggio ma era già troppo tardi per vedersi per via delle regole imposte dalla pandemia, con la quarantena da rispettare. Ecco perché “vorrebbe vederlo al più presto” ha aggiunto.

E alla domanda su cosa ne pensa sula scelta di partecipare al programma, la biondissima figlia del campione ha spiegato di essere molto felice di questa scelta. E poi ha precisato: “Penso che l’Isola dei Famosi cambierà la vita di mio padre“. Nel suo cuore, ha sottolineato Bianca, Paul Gascoigne è come un Boy Scout, “adora pescare e non riesce a star fermo, avrà molta voglia di divertirsi e di far divertire”.