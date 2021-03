Isola, la gaffe di Tommaso Zorzi pietrifica Ilary Blasi: “Non devono sapere”

Isola dei Famosi, la gaffe di Tommaso Zorzi pietrifica Ilary Blasi. La conduttrice rimprovera l’opinionista: “Non devono sapere”

Momenti di tensione all’Isola dei Famosi per colpa di una gaffe di Tommaso Zorzi. L’opinionista, che si è lasciato scappare una considerazione in merito a Parasite Island, è stato fin da subito ripreso dalla conduttrice. La suddetta isola, che rappresenta l’ultima spiaggia per i naufraghi eliminati, è in realtà un luogo che nessuno dei concorrenti conosce. Una volta esclusi dal televoto, agli eliminati resta una sola possibilità: approdare a Parasite Island o abbandonare definitivamente l’Honduras.

L’eliminato di quest’oggi, con grande sorpresa del pubblico, è Akash Kumar, a cui il televoto ha preferito Angela Melillo. Tommaso Zorzi, nel commentare il suo abbandono, ne ha considerato il possibile sbarco proprio su Parasite Island, l’ultima isola “disponibile” per i naufraghi. Ilary Blasi, pietrificata all’idea che i vip stessero ascoltando, lo ha rimproverato aspramente: “Non devono sapere“.

Ilary Blasi ha vissuto un vero e proprio momento di panico nel corso della diretta dell’Isola dei Famosi, e il tutto a causa di Tommaso Zorzi. A seguito dell’eliminazione di Akash, la conduttrice ha infatti chiesto agli opinionisti che cosa pensassero della decisione del pubblico. L’influencer, che non si tira mai indietro dal commentare, ha fatto delle considerazioni che hanno pietrificato la Blasi.

“Non escludo che Akash non si fermi a Parasite Island“, ha detto Zorzi, ricevendo fin da subito il rimprovero di Ilary. “Fermi un attimo, è chiuso il collegamento? Sono chiusa?“, ha risposto, in preda al panico, la presentatrice, nella paura che i naufraghi avessero scoperto dell’esistenza dell’isola: “Loro non devono sapere di Parasite Island“.

Fortunatamente, si è trattato di un semplice malinteso. Il collegamento con la Palapa era infatti stato chiuso anticipatamente dagli autori, i quali hanno evitato ad Ilary uno spiacevole inconveniente. Attualmente, l’esistenza di Parasite Island è ancora sconosciuta ai naufraghi.