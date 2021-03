Karina Cascella in un abito maestoso fa il pieno di like. Chapeau – FOTO

La nota opinionista Karina Cascella ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto davvero sensuale che la porta indietro con la memoria, incanta in abito lungo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

La bellissima opinionista di Canale Cinque è una certezza per moltissimi telespettatori a casa per la sua aria sempre solare e l’allegria contagiosa, ma soprattutto per il modo di porsi garbato e professionale. Karina Cascella fa coppia fissa con Max Colombo e da qualche anno ha deciso di allontanarsi gradatamente dal mondo dello spettacolo aprendo anche un hotel ristorante a Bergamo, il Matambre, dove si cucina carne argentina.

Karina ovviamente deve il suo successo al ruolo originario di opinionista nel programma “Uomini e Donne” da dove è partita la sua carriera televisiva ma ora è entusiasta del suo ruolo come imprenditrice che la sta davvero molto entusiasmando.

Karina Cascella in lungo è strepitosa, colpisce nel cuore

La donna però è anche molto bella, come dimostra anche l’ultima foto condivisa nella sua pagina Instagram dove la seguono 1,1 milioni di follower. La troviamo in uno scatto realizzato dall’amico storico Luca Noto ormai qualche tempo fa, quando era ancora mora.

“Riscoprendo foto e quindi anche abiti 😂😍” scrive Karina a mergine dello scatto che la vede in splendido abito azzurro monospalla con il punto vita strizzato da una spessa cintura, aperto sulla coscia sinistra con un profondissimo spacco quasi inguinale.

Ai piedi calza delle decolleté bianche che ben contrastano con la sua carnagione ambrata e la balaustra delle scale in tinta. Per questo scatto paradisiaco ottiene oltre 10mila like in poche ore, troppo bella Karina, ha davvero colpito nel segno.