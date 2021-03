Kim Kardashian pronta per la guerra ma la vera bomba è lei – FOTO

Kim Kardashian sconvolge il suo pubblico condividendo sui social alcune foto in cui il suo outfit è da togliere il fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Kim Kardashian sembra davvero sul piede di guerra e pronta a sferrare l’attacco decisivo per conquistare il cuore dei suoi tantissimi ammiratori. La bella star americana ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti in cui si mostra con un outfit davvero fuori dal comune. Kim si mostra con addosso un vestitino mimetico capace di mettere in risalto il suo generoso décolleté. L’abito estremamente corto mette in evidenza le lunghe e sensuali gambe avvolte da degli stivali che le arrivano fin sopra la coscia ovviamente sempre dall’inconfondibile colore mimetico. In una foto in particolare Kim si mostra seduta su un gradino in marmo di una scala e guarda fisso verso l’obiettivo. Un vero assalto all’arma bianca per questa novella marine di fronte alla cui bellezza non si può che alzare bandiera bianca e dichiararsi non solo sconfitti ma anche prigionieri.

LEGGI ANCHE -> Natalia Paragoni, lingerie in pizzo e trasparente: la FOTO ha turbato il web

Il controverso divorzio di Kim Kardashian e Kanye West

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

LEGGI ANCHE -> Justine Mattera senza veli: solo una giacca e i fan notano un dettaglio

Sono diversi mesi che si rincorrono voci e indiscrezioni riguardo il divorzio, a quanto pare complicato, fra Kim Kardashian e Kanye West. La coppia sembra arrivata alla conclusione di richiedere la custodia congiunta sia legale che fisica dei ben 4 figli nati durante il matrimonio. A quanto pare l’unione dei due si sarebbe interrotta a causa di presunti problemi mentali di West che avrebbero spinto pian piano Kim verso l’ipotesi del divorzio. Inoltre la recente campagna per le presidenziali nella quale il rapper si sarebbe lanciato nel 2020 non ha di certo facilitato la vita all’interno di una coppia ormai da tempo già in crisi. Intanto le pratiche del divorzio sembrano procedere nonostante alcuni problemi legati soprattutto ai termini finanziari su cui accordarsi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

A rendere complicato il tutto infatti ci sarebbe l’accordo prematrimoniale secondo il quale entrambi i coniugi potrebbero mantenere intatti i propri patrimoni anche in caso di separazione. Da alcune indiscrezioni fornite dal Daily Mail la fortuna di Kanye West si aggirerebbe intorno ai 6,6 miliardi di dollari, la maggior parte di tanto denaro proverrebbe da Yeezy, il suo marchio di abbigliamento e calzature.