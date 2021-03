Maneskin, come era Damiano tanti anni fa. Totalmente diverso!! – FOTO

I Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo 2021. Sul palco dell’Ariston hanno stregato tutti con il brano Zitti e buoni che sta riscuotendo un certo successo. Grandi lodi alla band formata da Damiano, Vittoria, Thomas ed Ethan. Intanto spunta una foto di Damiano ai tempi del Liceo. Che trasformazione!

Sabato 13 marzo si è concluso il Festival di Sanremo con la vittoria dei Maneskin. Un trionfo inaspettato quello della band che hanno stregato tutti con la canzone “Zitti e buoni”.

I Maneskin sono diventati noti dopo la partecipazione al reality X Factor. Il gruppo è composto dal cantante Damiano David, dalla bassista Victoria De Angelis, dal batterista Ethan Torchio e dal chitarrista Thomas Raggi.

Nelle ultime ore è stato Damiano a finire al centro del gossip per alcune foto che circolano sul web. Delle immagini dove si vede la trasformazione del leader della band nel corso degli anni.

La trasformazione sorprendente di Damiano, il cantante dei Maneskin, i vincitori di Sanremo 2021

Da sempre l’abbiamo visto in versione rock, ma tanto tempo fa non portava tatuaggi e andava in giro senza trucco. Come si vede dalla foto, Damiano era un adolescente acqua e sapone, ai tempi del Liceo.

Una vera e propria trasformazione dunque per Damiano che molto probabilmente poi ha deciso di cambiare look e avvicinarsi allo stile rock, quello che ama di più. Anche se apparentemente sembra un ragazzo particolarmente trasgressivo, è rimasto il ragazzo con degli ideali. Anche al momento della proclamazione del vincitore di Sanremo, Damiano è scoppiato a piangere.

Non ci resta che fare i nostri più sentiti auguri alla band e attendere quali saranno i prossimi sviluppi musicali. Nel frattempo, tra i sostenitori più accaniti della band c’è anche Manuel Agnelli, il leader degli Afterhours, che ha anche duettato con loro nella serata di giovedì nel brano Amandoti dei CCCP. E’ stati proprio Agnelli il loro mentore durante l’esperienza a X Factor.