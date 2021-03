Matilde Brandi in preda ai brividi confessa la sua voglia: “Ma quando arriva?” – FOTO

Matilde Brandi letteralmente presa dai brividi confida ai suoi tantissimi fan quella che è al momento la sua voglia più grande

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Il calendario segna che è arrivata la primavera ma evidentemente il meteo ancora se ne deve rendere conto e le temperature restano basse. Un disagio a cui mezza Italia è costretta a sottostare compresa la bellissima Matilde Brandi che davvero sembra non poterne più. L’affascinante ballerina si è lasciata ritrarre da vera temeraria con una t-shirt a maniche corte sul balcone di casa. Dalla sua postura sembra però sentire davvero un gran freddo a cui cerca di porre rimedio tenendo le mani in tasca. Bella come sempre Matilde abbinata alla magliettina griffata indossa un paio di jeans e degli stivali alti. La sofferenza per le temperature non ancora gradevoli è “raccontata” dalla Brandi anche attraverso la didascalia che accompagna la foto. Matilde ha infatti precisato che le foto pubblicate sono state appena scattate e si chiede “ma sta primavera quando arriva?“.

Matilde Brandi e la sua vita dopo il Grande Fratello Vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Il Grande Fratello Vip probabilmente non ha portato troppa fortuna alla talentuosa ballerina Matilde Brandi. La reclusione all’interno della casa più spiata d’Italia infatti è stata probabilmente la causa che l’ha condotta alla dolorosa separazione dal compagno Marco Costantini. Di solito la partecipazione al reality più famoso e longevo della televisione nella sua versione VIP permette a personaggi entrati in una fase discendente di tornare in auge. In attesa che tale discorso valga anche per la Brandi iniziano a diffondersi diversi rumors sul suo futuro professionale. Nei giorni scorsi era data per certa la sua partecipazione, con il ruolo di insegnante, nella scuola di Amici. Il programma legato al nome di Maria De Filippi al momento vede nelle vesti di maestra Lorella Cuccarini, Veronica Peparini e Alessandra Celentano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

I fan avevano accolto con entusiasmo tale indiscrezioni grazie non solo alla simpatia che Matilde Brandi riscuote dal pubblico ma anche all’indiscutibile talento artistico nella danza. La stessa ballerina è però dovuta intervenire sull’argomento chiarendo che le voci di una sua partecipazione ad Amici è semplicemente una colossale fake news.