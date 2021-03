Meghan Markle, la scoperta sconcertante: cosa sta succedendo? La meravigliosa moglie del Principe Harry è stata seguita da un investigatore privato. Lo ha rivelato Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque

Meghan Markle in questo momento è sicuramente il personaggio più discusso del momento. La royal family è sempre più spaccata: se da una parte la Regina Elisabetta vorrebbe tenere unita la famiglia, dall’altra non può permettere che la Corona venga infangata in questo mondo. Anche William non sa se perdonare suo fratello perché le accuse che ha fatto Meghan a Kate è qualcosa su cui non riesce a sorvolare. C’è qualcosa che non torna, e l’inviato di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque le ha rivelato delle notizie sconcertanti.

Meghan Markle, la scoperta sconcertante dalla D’Urso: nel 2016 la moglie di Harry seguita da un investigatore privato

A Londra si respira un’aria strana: in molti dicono che potrebbero divorziare a breve. Il loro divorzio è quotato davvero a pochissimo, pare che tutto porti in questa direzione. Non si sa una data, se prossimamente, entro un anno o addirittura oltre, ma quando le quote sono così basse pare che stia succedendo qualcosa. Pare inoltre che nel 2016 è stato assunto un investigatore privato per ottenere informazioni su Meghan e il suo ex marito. A fronte di questo, che è una prova assodata, in quanto i diretti interessati hanno di fatto ammesso la cosa, da una nuova luce alle voci e alle accuse di Meghan che non è stata di fatto protetta dal palazzo.

Adesso sembrerebbe tornare tutto: Meghan è molto arrabbiata con la famiglia di suo marito per quello che le hanno fatto nel corso di questi anni.