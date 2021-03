Auto precipita in un viadotto dell’autostrada: muore maestra di 40 anni

Una maestra di 40 anni è morta precipitando con la propria auto in un viadotto dell’autostrada A18, in provincia di Messina.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Durante la scorsa notte, una donna di 40 anni è morta dopo che la sua auto è precipitata in un viadotto dell’autostrada A18, all’altezza dello svincolo di Messina Centro. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato 40enne in ospedale, dove purtroppo è arrivata priva di vita. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro al vaglio della Polizia Stradale sopraggiunta insieme ai soccorsi.

Messina, auto precipita in un viadotto dell’autostrada A18: muore maestra di 40 anni

Tragedia sull’autostrada A18 durante la scorsa notte, tra sabato 21 e domenica 22 marzo. Una donna di 40 anni, Ada Maria Alessi, maestra in una scuola elementare, è deceduta in un terribile incidente. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione Il Giornale di Sicilia, la vittima avrebbe perso il controllo della sua auto che è precipitata nel viadotto Camaro all’altezza dello svincolo di Messina Centro.

Sul posto è arrivata l’equipe medica del 118 che hanno soccorso la 40enne e l’hanno trasportata d’urgenza presso il Policlinico del capoluogo di provincia siciliano. Purtroppo non c’è stato nulla da fare: la donna, scrive Il Giornale di Sicilia, sarebbe giunta già priva di vita al nosocomio.

Intervenuti per ricostruire la dinamica della tragedia anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi. Al vaglio delle forze dell’ordine anche le cause che hanno fatto perdere il controllo della vettura alla 40enne.

Il Sindaco, il Vice Sindaco, la Giunta Municipale, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri e l’Amministrazione… Pubblicato da Comune di Monforte San Giorgio su Lunedì 22 marzo 2021

Sconvolta l’intera comunità locale strettasi al dolore della vittima che lascia il marito e due figlie piccole. Tra i tanti messaggi di cordoglio apparsi sui social anche quello del comune di Monforte San Giorgio (Messina), paese d’origine della donna che ha espresso il proprio dolore porgendo le condoglianze al marito di Ada Maria.