Muore stroncato da un male improvviso a 49 anni. Sgomenta la struttura sanitaria dove lavorava

La morte improvvisa di Alessandro Bulgarelli ha sconvolto la cerchia di colleghi dell’Irccs San Camillo degli Alberoni, lascia due bimbi piccoli

Nuova tragedia nel veneziano dove ieri è deceduto dopo un serie di complicanze Alessandro Bulgarelli, fisioterapista di 49 anni impegnato da tempo all’ospedale Irccs San Camillo degli Alberoni al Lido di Venezia. L’uomo originario di Ferrara, risiedeva da anni a Cazzago di Pianiga con la moglie e i due bambini piccoli, amatissimo sia dai colleghi che dalla famiglia.

Una vita la sua dedicata agli altri da oltre 23 anni, fatta di tanti sacrifici e poche soddisfazioni a volte, ma sempre impegnata in ospedale e in aiuto ai pazienti che lo cercavano per le sue prestazioni fisioterapiche specialistiche. Sabato Alessandro non si era presentato a lavoro senza avvisare e questo ha insospettito molto la struttura e gli stessi colleghi che hanno telefonato alla moglie.

Alessandro Bulgarelli è morto per un malore improvviso. Le parole di un collega

Dalle prime indiscrezioni trapelate da Il Gazzettino, sembra che Bulgarelli sia morto a causa di un improvviso malore che lo ha stroncato senza campanelli d’allarme evidenti o avvisaglie nei giorni precedenti la morte.

Professionista scrupoloso e da tutti ben voluto, Alessandro lascia un vuoto nella vita di molti colleghi e amici con cui lavorava a stretto contatto da anni. Lo ricorda l’amico e collega Carmine Berlingeri che lo saluta con queste parole:

“Alessandro era una persona di una bontà incalcolabile con tutti noi colleghi, ma soprattutto un uomo di grandi valori, un professionista serio e scrupoloso, capace di affrontare anche le sfide più complicate. (…) Una persona speciale, per me un amico fraterno. Bastava una pacca sulle spalle: anche di fronte alla patologia più difficile ti faceva sapere che se avevi bisogno di lui, lui c’era”.

Non è ancora stata comunicata una data per i funerali di Alessandro Bulgarelli che probabilmente però si terranno nei prossimi giorni presso la parrocchia dove viveva con la famiglia.