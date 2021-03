Sabrina Ferilli si scaglia in studio contro Maria de Filippi quando scopre la verità. Maria gongola e il pubblico applaude

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@sabriferilli)

Sabrina Ferilli e Maria de Filippi insieme sono due portenti. Ormai abbiamo imparato a capirlo. Ce ne hanno dato modo più volte sugli schermi. Maria la stratega, Sabrina colei che è sempre vittima di scherzi, e ogni volta puntualmente ci ricasca. Le due che sono molto amiche e scherzano anche sugli schermi.

Già nella scorsa edizione del serale di Amici avevano dato il meglio di loro, poi c’è Tu si que vales e sabato sera la Ferilli è tornata negli studi di Amici come ospiti della prima puntata del serale.

Lo ha fatto per parlare soprattutto della nuova fiction che la vede protagonista su Canale 5 con il lavoro diretto da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Tre intense puntate quelle nelle quali vedremo Sabrina Ferilli in prima serata in “Svegliati amore mio”. “È un film sulla verità che bisogna cercare – ha spiegato l’attrice sabato sera -. La verità è un premio che uno si regala”.

Ma dopo aver parlato della fiction però per la Ferilli, come sempre del resto, c’è stato il ben servito da parte di Maria de Filippi che le ha fatto un altro, l’ennesimo scherzo, al quale lei ha creduto.

LEGGI ANCHE –> Isola dei Famosi, la figlia di Paul Gascoigne: “Vi dico cosa succederà a mio padre”

Sabrina Ferilli nel mirino di Maria, scherzo epico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@sabrina.ferilli.fans)

LEGGI ANCHE –> Akash Kumar, le parole sconvolgenti contro l’Isola e Giulia De Lellis- VIDEO

Sabrina Ferilli ancora nel mirino di Maria de Filippi. La conduttrice del serale di Amici ha fatto credere alla sua amica di dover scegliere uno dei tre giudici di quest’anno, Stefano de Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto, per eliminarlo e prendere per sé il posto.

Imbarazzo totale da parte dell’attrice romana che di fronte alla proposta della moglie di Costanzo si è trovata spiazzata ma anche in grande difficoltà. Tutti nello studio sapevano che si trattava di uno scherzo, Maria l’ha fatta sedere al centro dello studio ma non è riuscita a trattenere bene la risata e la Ferilli ignara di tutto le diceva: “Ma che te ridi? Qui non c’è niente da ridere”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@sabrina.ferilli.fans)

Alla fine sullo schermo dello studio è uscita la scritta che le diceva la verità: era tutto uno schermo. E allora, come sempre, la Ferilli con il suo essere verace ha tuonato contro Maria, che ha messo a segno un altro grande scherzo, “Tu non sei normale”.