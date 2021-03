Nozze per Sara Tommasi e Antonio Orso: elegantissimi, cerimonia intima

Sara Tommasi si è sposata con il manager Antonio Orso. Dopo un anno di relazione i due hanno consacrato il loro amore con le nozze in Umbria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola D’Onofrio (@paoladonofrioatelier)

Abito in pizzo bianco, sorriso luminoso, al fianco il suo grande amore. Così Sara Tommasi si è mostrata durante il suo matrimonio. La showgirl 39enne dopo i periodi bui ha ritrovato la serenità grazie al compagno Antonio Orso.

L’ex di “Quelli del calcio” ha incontrato il manager tramite amici comuni. Dopo un anno di frequentazione è arrivata una doppia proposta. Una avvenuta con una sorpresa di Antonio realizzata a Montecarlo e una in una gioielleria di Torino dove la Tommasi ha scelto l’anello.

Un grande amore consacrato con le nozze avvenute ieri in Umbria nei pressi di Perugia. Una celebrazione tenutasi con un gruppo ristretto di familiari per via del covid. La grande festa è rimandata appena sarà possibile.

LEGGI ANCHE > Matrimonio a prima vista, Clara comunica le nozze alla famiglia. Ecco come ha reagito la mamma

Sara Tommasi, matrimonio tra intimi poi i festeggiamenti a lume di candela

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lola_Swing_Italiano (@lola_swing_it)

LEGGI ANCHE > Oggi è un altro Giorno, Serena Rossi: “Il matrimonio? Sarà una cosa intima”

La cerimonia tra Sara Tommasi e Antonio Orso è avvenuta con un rito civile in provincia di Perugia, presso il Comune di Massa Martina. Un matrimonio tra pochi intimi per evitare assembramenti al quale hanno partecipato solo i familiari di Sara residenti nella zona. I parenti dello sposo vivono infatti in un’altra regione.

A coronare le nozze una torta decorata con fragole e scaglie di cioccolato bianco realizzata da una pasticceria di Terni. A occuparsi della musica il gruppo Lola Swing Italiano. Gli sposini hanno poi proseguito i festeggiamenti in un lussuoso hotel dove hanno cenato romanticamente a lume di candela.

La coppia si organizzerà, se la situazione lo renderà possibile, per celebrare l’importante avvenimento con una grande festa in estate. Sara potrà così scegliere un secondo abito. Intanto ha potuto sfoggiare durante il matrimonio uno splendido modello firmato dall’atelier Paola D’Onofrio. Per proteggersi dal clima non ancora mite ha scelto una pelliccetta bianca. Lo sposo ha indossato un elegante completo blu.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Tommasi (@officialtommasi)

“Non è ciò quello che avevamo immaginato, ossia un bel pranzo nunziale e una grande festa con i nostri cari e amici a cui vogliamo bene abbiamo pensato che magari potremo farlo a giugno si spera”, le parole di Sara condivise su Instagram. Sempre sul suo profilo ha pubblicato un video in cui mostra felicissima la fede.